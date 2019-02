9º BPM divulga dados operacionais referente ao mês de Janeiro

06/02/19 - 13:33:44

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), sediado no município de Carmópolis, e responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo de 08 (oito) municípios (Capela, Carmópolis, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosario do Catete, Pirambu e Siriri) torna público, os resultados operacionais do mês de Janeiro de 2019:

– 08 (oito) armas de fogo apreendidas;

– 11 (onze) munições de diversos calibres apreendidas;

– 36 (trinta e seis) conduções/prisões encaminhadas à polícia judiciária;

– 1.417 (um mil quatrocentas e dezessete) pessoas abordadas;

– 03 (três) veículos roubados que foram recuperados;

– 669 (seiscentos e sessenta e nove veículos de passeio abordados;

– 20 (vinte) ônibus abordados;

– 87 (oitenta e sete) táxis abordados.

Esse é o resultado do trabalho de todos os policiais militares que compõem o 9º BPM, que servem e protegem toda a população do Vale do Cotinguiba e regiões circunvizinhas.