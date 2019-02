Após parcelar salários e o 13º, Estado quer parcelamento para fornecedores!

06/02/19 - 05:26:10

A “paciência” do povo sergipano com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e com a vice-governadora Eliane Aquino (PT) começa a se esgotar! Aliados podem pontuar que estamos apenas no segundo mês da gestão, mas não custa lembrar que o “galeguinho” está no comando do Executivo desde abril de 2018. E ainda venceu a eleição em outubro passado, de forma esmagadora, com o discurso de que “veio para resolver” e que “conhecia os problemas de Sergipe e tinha experiência para corrigir”. Com um governo “quebrado” nas mãos, a missão é ainda mais complicada…

Justiça seja feita, a crise financeira em que Sergipe “mergulhou” não começou nas gestões de Belivaldo Chagas, mas vem se arrastando há vários anos. Medidas precipitadas, mal planejadas e com viés populista foram aplicadas e hoje suas consequências são sentidas. E o pior é que quem mais sofre é realmente quem mais precisa: o povo pobre! Os serviços públicos ficam comprometidos, ineficientes, o desenvolvimento “emperra”, os empregos não são gerados, a economia não se “aquece” e as desigualdades só aumentam.

Belivaldo e Eliane não governam apenas um Estado “quebrado”, mas uma gestão mal planejada, centralizadora, distante do governo federal, já desgastada politicamente falando e que vai perdendo a confiança do povo sergipano. Em síntese: não está agradando a gregos e nem a troianos, ou seja, já é duramente criticada pela oposição e, mesmo à surdina, por alguns aliados. Belivaldo não fala em política, é verdade, mas também não faz! Homem simples, ele está confundindo a “palavra empenhada” e o “pescoço grosso” com “vaidade” e “arrogância”.

Ainda com Jackson Barreto (MDB) a frente do Executivo, pela primeira vez o funcionalismo público teve seus salários parcelados; como o governo é impessoal e como Belivaldo era o vice-governador à época, ele também fazia parte da gestão quando iniciaram os “parcelamentos” dos 13º salários dos servidores nos últimos anos; agora, já com o “galeguinho” no comando, a Secretaria de Estado da Fazenda “inovou”: fornecedor que tinha dinheiro para receber por serviços prestados, até abril de 2018, ou reduzia drasticamente o valor ou iria “dormir” nos precatórios.

Mas esse “tratamento vip” do governo com os fornecedores agora “avançou” ainda mais: na polêmica do caso da “Carreta do Câncer”, onde o representante da empresa Morumbi apresentou o veículo pronto para uso, com toda documentação e contrato firmado pelo Estado da ordem de R$ 2,7 milhões, o governador não gostou da cobrança pelo pagamento à vista do serviço, após sete meses de atraso, e ameaça rescindir o contrato para adquirir um veículo semelhante por quase R$ 1 milhão a menos, caso o empresário não aceite o “parcelamento” do débito.

Chama a atenção deste colunista que um detalhe que parece “passar batido” pela oposição e pelos órgãos fiscalizadores: se o governo propõe pagar parcelado, ele não está reconhecendo a dívida? E como que justificativa o governador quer rescindir este contrato? O empresário prestou o serviço e quer apenas receber pelo feito. Se os valores estão acima da realidade, cabe ao governador acionar o Poder Judiciário e cobrar a responsabilização dos responsáveis, ou não? Belivaldo precisa tomar cuidado: depois de tantos “parcelamentos”, o povo de Sergipe pode optar por “parcelar” seu mandato…

Veja essa!

As perguntas que não querem calar sobre a polêmica em torno da Carreta do Câncer: se o governo propõe pagar parcelado, ele não está reconhecendo a dívida? E como que justificativa o governador quer rescindir este contrato?

E essa!

Por que ao invés de pensar em rescindir o contrato, o governador não leva os documentos para os órgãos fiscalizadores apurarem e, se for o caso, penalizar os responsáveis pela realização de algo, supostamente, superfaturado?

Pacientes sofrem

Enquanto fica essa celeuma do governo de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino com a empresa Morumbi, a Carreta do Câncer segue pronta e “encostada”, se depreciando com o tempo, sem uso, e muitos pacientes amargando na fila para serem atendidas, sofrendo sem perspectivas. Estamos falando de R$ 2,7 milhões que podem ir para o lixo…

MPE tem que intervir

Não custa lembrar que, no caso do Hospital Cirurgia, após uma ação do MPE, o Poder Judiciário, através do juiz Aldo de Albuquerque de Melo, da 7ª Vara Cível de Aracaju, decretou acertadamente a intervenção estadual da unidade, exigindo o afastamento de todos os diretores. Sobre a Carreta do Câncer o MPE deveria fazer o mesmo…

Exclusiva!

A presidente do TRT da 20ª Região, desembargadora Vilma Leite Machado Amorim recebeu, a interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Oliveira Guimarães; a diretora jurídica Isadora Cerqueira Santana Cardoso e a advogada Aline Menezes de Souza, para tratar dos processos do hospital que se encontram reunidos no Juízo Auxiliar de Execução.

Acordo

Como resultado da reunião, a interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, assinou termo no qual ficou acertado que serão depositadas seis parcelas mensais de R$ 60.000,00, a contar de 25/02/2019, para quitação das execuções trabalhistas. Em agosto próximo haverá outra reunião para fins de assinatura de novo termo e continuidade aos pagamentos.

Ordem cronológica?

Outro agravante sobre o caso da Carreta: o conselheiro do Tribunal de Contas “ressurgiu” com duras críticas ao governador, cobrando o pagamento da carreta, alegando que Belivaldo “não pode pagar as faturas do governo fora da ordem cronológica”. Como perguntar não ofende, e isso existe, conselheiro?

Calote pra lá…

Do conselheiro do TCE sobre o governador: “essa história vem desde julho do ano passado. Quantas mulheres foram diagnosticadas com câncer nesse período? Enquanto isso, fica o governador falando que não vai pagar e que vai pegar uma carreta mais barata”.

…calote pra cá!

Em nota, o governo rebate Clóvis Barbosa e “alfineta”: “em relação aos recursos que o conselheiro Clóvis Barbosa afirma ter deixado, é preciso entender que no mesmo período em que ele foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Governo do Estado pagou pelo déficit da previdência daquela Corte de Contas os valores de R$ 29 milhões em 2016 e R$ 31 milhões em 2017, perfazendo R$ 60 milhões durante a sua gestão”.

Toma lá, dá cá!

Ainda na nota, o Governo de Sergipe responde a Clóvis Barbosa, mas acaba sendo deselegante com o TCE. “Isso demonstra claramente que a folga de recursos que ele (Clóvis) alega ter devolvido foi devido ao pagamento por parte do Governo do Estado de um valor muito maior do que ele alega ter economizado”. Daria um livro…

Calma, Gean I

O governo do presidente Jair Bolsonaro, através do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou na segunda (4) um pacote anticorrupção e antiviolência que tem sido elogiado até por alguns críticos. Recém nomeado em cargo de diretor da Secom, o amigo e leitor Gean Abreu, condenou a proposta do governo federal.

Calma, Gean II

Gean Abreu, ao criticar o projeto de Sérgio Moro, diz em suas redes sociais que “o Estado dará carta branca para os agentes matarem em nome da lei. Lamentável”. O que deve ter ficado muito chato, mesmo, foi a relação da Secom com os líderes da SSP. Os policiais militares, que estão em combate nas ruas, então, devem ter adorado…

FHS

A coluna recebeu informações que o Presidente da FHS tem fechado os olhos, veementemente, para casos de NEPOTISMO que vêm acontecendo dentro da instituição. Vamos aguardar uma posição do Ministério Público, já que o NEPOTISMO acontece de forma escancarada dentro do “TAJ MAHAL”. O lado bom da concentração de vários setores da saúde é este: as pessoas acompanham, de perto, tudo o que acontece por lá…

Concurso Alese I

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), autorizou nessa terça-feira (5), a diretoria-geral da Casa a iniciar os procedimentos necessários para a convocação de uma parte dos aprovados no concurso público realizado em meados de 2018. Serão convocados candidatos aprovados de todos os cargos que estiveram em disputa.

Concurso Alese II

Para essa convocação dos primeiros selecionados no concurso, a Assembleia Legislativa está finalizando um convênio com a Secretaria de Estado da Administração, para que a Junta Médica Oficial do Estado possa proceder a análise e os exames admissionais dos futuros servidores públicos.

Luciano Bispo

“Sentamos com a direção da Alese para que pudesse, já a partir de hoje, iniciar as convocações dos aprovados no concurso da Alese”, destacou Luciano. Ele afirmou também, que até final de fevereiro parte dos aprovados estarão trabalhando na Casa Legislativa.

José dos Anjos I

Em solenidade, o desembargador José dos Anjos tomou posse como membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) e foi eleito, por aclamação, para exercer a presidência da Corte Eleitoral Sergipana. O Des. Diógenes Barreto, corregedor e vice-presidente do Tribunal, foi o responsável por empossar o novo dirigente da Justiça Eleitoral no Estado de Sergipe.

José dos Anjos II

O desembargador José dos Anjos foi recepcionado pelos demais juízes membros do Tribunal. Ao se congratular com o empossado, o Des. Diógenes Barreto afirmou que “o TRE-SE é extremamente organizado, um órgão importante na consolidação da democracia no Brasil. Eu sei das dificuldades de um gestor, por exemplo, restrições orçamentárias, mas estou certo de que o senhor terá êxito em sua jornada”.

MP de Contas I

O Ministério Público de Contas se manifestou em 3.022 processos e protocolos tramitados no ano de 2018 no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Os dados foram reunidos pelo procurador-geral, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, e retratam ainda as atuações dos demais procuradores: Sérgio Monte Alegre, Eduardo Côrtes e Luis Alberto Meneses.

MP de Contas II

“São números que demonstram muito trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas. Nós somos defensores e guardiões da ordem jurídica perante o Tribunal de Contas. Temos uma participação relevante e essencial emitindo os pareceres. Sempre que o Tribunal de Contas julga algo, o Ministério Público de Contas participa dando a sua opinião de como deveria ser o julgamento, à luz da Constituição”, explica o procurador geral, Bandeira de Mello.

André Moura

Em entrevista no CBN Notícias 2ª edição, apresentado pelos jornalistas Ricardo Marques e Gilmara Gonçalves, o presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC), André Moura, falou sobre os rumos do partido com o fim de seu mandato como deputado federal. De acordo com André, o partido é um dos mais fortes do estado de Sergipe, com 16 prefeitos – podendo ser 17, pois espera a filiação da prefeita de Capela, Silvany Mamlak – e, quatro deputados estaduais e um deputado federal.

Com Gilmar

Indagado sobre os caminhos para o pleito municipal de 2020, André ressaltou que o deputado estadual Gilmar Carvalho já se colocou à disposição do grupo para a disputa da prefeitura de Aracaju. “Ele foi um dos mais bem votados em Aracaju e Grande Aracaju e continua trabalhando e visitando as comunidades. Daqui até lá veremos como as coisas acontecem, mas ele tem nosso apoio”, disse.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira participou da reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária com a presença do presidente da Câmara Rodrigo Maia e da ministra da Agricultura Tereza Cristina para tratar de temas de interesse do agronegócio, que representa hoje 35% do PIB brasileiro. Laércio aproveitou para falar sobre a situação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados em Sergipe (Fafen-SE).

Laércio Oliveira II

“Contei para os colegas a gravidade do assunto e a problemática com referência aos fertilizantes no país, que com esse cenário o Brasil passa a depender de 100% da importação dos seus fertilizantes e fiz dois encaminhamentos importantes. Criar um grupo temático da Frente Parlamentar para estudar o assunto essa semana, porque nós precisamos com urgência tratar desse assunto”.

Audiência

“A ministra, publicamente, me garantiu que vai marcar uma audiência para a próxima semana com o presidente da Petrobras, e vai tentar encontrar uma solução para a Fafen em Sergipe e para a fábrica na Bahia. A ministra me convidou para que eu fizesse parte com ela da comissão que vai ao Rio de Janeiro com o presidente da Petrobras.”, explicou Laércio Oliveira.

Bons negócios

Os empresários do comércio sergipano estão apresentando ânimo com a economia e as perspectivas de crescimento das atividades dos negócios, é o que indica a pesquisa do índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de janeiro, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice atingiu a pontuação recorde de 123,6 pontos, confirmando as projeções de crescimento da economia e do mercado. A pesquisa foi analisada pelo diretor da Fecomércio, o economista Ancelmo Oliveira.

Otimismo

Segundo o economista, os empresários estão mais otimistas com o desempenho da economia para os próximos meses e para a condição atual do mercado. “O aumento da confiança do empresário é o resultado das avaliações sobre as condições de realização de negócios em seus estabelecimentos. O aquecimento da economia apresentado nos últimos meses, com a elevação das vendas do comércio devolveram esse ânimo para os empreendedores sergipanos”, comentou.

Corregedor Geral

O defensor público, Jesus Jairo Almeida de Lacerda, foi empossado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe no cargo de Corregedor Geral para o biênio 2019/2021. A cerimônia de posse aconteceu nessa segunda-feira (4), na sede da instituição. O novo Corregedor Geral – escolhido pelo defensor público-geral José Leó Neto mediante uma lista tríplice – sucede a defensora pública Andreza Tavares Rolim, que assume a Subcorregedoria.

Jesus Jairo

O empossado agradeceu a escolha e confiança dos colegas, reafirmando o compromisso de uma gestão harmoniosa. “Estou honrado e agradecido pela escolha do meu nome para esta importante missão. Sei que não será uma tarefa fácil, mas o meu compromisso é fazer uma gestão harmoniosa, zelando sempre pela integridade da instituição e dos seus membros”.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima (Rede) esteve reunida com representantes do ‘Movimento Pela Enfermagem’ que buscaram o apoio da parlamentar para intermediar o atendimento às reivindicações que visam a valorização da categoria. O encontro contou ainda com a participação do deputado estadual Georgeo Passos (Rede), do vereador Américo de Deus (Rede) e do ex-vereador Dr. Emerson.

Kitty Lima II

Na pauta, os profissionais pedem a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais, reajuste do piso salarial, adequação dos alojamentos nos locais de trabalho destinados ao descanso, proibição de cursos de graduação à distância na área da saúde e a obrigação para contratação de enfermeiros em instituições de longa permanência para idosos como asilos, por exemplo.

João Daniel I

Em seu primeiro pronunciamento na Câmara dos Deputados nesta nova legislatura, o deputado federal João Daniel (PT), externou sua preocupação com a hibernação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) em Sergipe. A Petrobras deu início à hibernação da fábrica, localizada no município de Laranjeiras, na última semana. O parlamentar destacou a importância que representa a Fafen para a economia sergipana.

João Daniel II

João Daniel disse que espera que a bancada ruralista, que defende o agronegócio, pense ao menos nos interesses nacionais e faça com que o governo recue dessa decisão de hibernar a Fafen. Além do desemprego dos trabalhadores diretos e indiretos atingidos pela hibernação da fábrica e das consequências à economia de Sergipe, da Bahia e, consequentemente, do Brasil, em seu discurso, o parlamentar ressaltou as consequências à saúde da população que reside próximo à Fafen e ao meio ambiente do entorno, como já houve relatos de moradores de povoados próximos.

Bittencourt I

Após um mês de atividades paralisadas, a Comissão Estadual da Verdade Paulo Barbosa de Araujo retornou no último dia 1º, com a renomeação da equipe publicada no Diário Oficial. O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) intermediou junto ao Governo do Estado a celeridade da retomada da comissão diante da necessidade da conclusão do relatório final, previsto para ser entregue em agosto de 2019.

Itabaiana

A prefeita Carminha Mendonça, a Secretária de Educação Cleizinadja José Bernardo, o Secretário de Comunicação Alex Henrique e o Secretário de obras Igor Menezes, visitaram a unidade do GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos). Prontamente, ao saber da suspensão do serviço de transporte dos alunos do projeto Treinando e Formando Cidadãos, a prefeita Carminha Mendonça foi até o GETAM acompanhada dos secretários.

Reunião

Lá houve uma reunião com o comandante e o instrutor do projeto. “A contribuição do deslocamento dessas crianças e adolescentes, por parte do município, continuará a partir dessa quinta-feira (7). Essa reunião permitiu ver a dimensão do projeto na vida desses jovens, e o belíssimo trabalho que os cavaleiros de aço fazem, a partir de hoje, o município entrará como parceiro desse projeto”, afirmou a prefeita.

Bittencourt II

“Fiquei muito preocupado. Entendemos como importantes as medidas administrativas tomadas pelo Governo, mas a permanência da Comissão da Verdade reflete na importância do trabalho desenvolvido em todos esses anos. Agradeço ao governador Belivaldo Chagas, à vice-governadora Eliane Aquino e ao secretário chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola, pela sensibilidade frente ao apelo”, disse o vereador.

Por Amor ao Iate I

O clima carnavalesco vai contagiar os sergipanos o turistas neste sábado (9) com mais uma edição do Bloco ‘Por Amor ao Iate’. O bloquinho fez muito sucesso no ano passado e está de volta com grandes atrações. O cantor baiano Netinho está preparando um repertório especial e muito agitado para puxar os foliões do bloco. A festa vai contar ainda com shows das bandas Água de Cheiro e Axé Vinil.

Por Amor ao Iate II

Mas o ‘esquenta’ do bloquinho começa 12h30 no Salão do Iate Clube de Aracaju sob o agito Evandro Bala e banda. O comodoro Eugênio Sobral e a diretoria executiva do Iate convidam todos os associados e público em geral para o desfile do bloco que começa às 15h na Avenida Beira Mar. Netinho vai puxar o bloco com o trio Super Ospal e o cortejo vai seguir pela avenida e retornar para a sede do clube onde a folia continua com as bandas. No cortejo os foliões contarão com carro de apoio. “Estou comemorando 30 anos de carreira e Sergipe faz parte da minha história”.

Summit Impulse I

No ramo empresarial muitas vezes lidamos com problemas complexos, aparentemente sem saída. Criado para inspirar, educar e conectar empresários bem sucedidos a Impulse é um clube onde o Network, faz toda a diferença, você aprende com os melhores, conectados com empresários de sucesso do mundo inteiro, aprendendo sobre como gerir melhor seu negócio.

Summit Impulse II

A inteligência empresarial é fundamental para quem quer gerir um negócio lucrativo e duradouro e você terá está incrível oportunidade no dia 07 de fevereiro, no auditório do Delmar Hotel, na orla de Aracaju. O Summit é uma experiência a nível mundial para líderes que querem aperfeiçoar suas habilidades e competências. O evento acontecerá em diversas datas e cidades pelo Brasil.

Avosos I

No próximo dia 15, Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos) entregará ao Governo do Estado as novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia Maria Ruth Wynne Cardoso ´Tia Ruth´. Será às 9h, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). “Um espaço bem organizado, ilustrado e exclusivo para crianças e adolescentes com câncer do Estado de Sergipe, não apenas aos assistidos pela Avosos”, pontua o fundador e presidente voluntário da entidade, Wilson Melo.

Avosos II

Para a construção utilizamos fundos de reservas de parceiros da instituição e recursos provenientes do nosso Centro de Oncologia, que possibilita tratamento a adultos com câncer. Os recursos doados pela sociedade são revertidos exclusivamente ao apoio ao tratamento na Casa Tia Ruth de Apoio: alimentação, hospedagem, cesta básica, transporte, exames especializados, consultas médicas e outros”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com