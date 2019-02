ATENDIMENTO NO 190 NA GRANDE ARACAJU É AFETADO DEVIDO CHUVAS

06/02/19 - 12:52:43

Três novas linhas foram disponibilizadas para o público

Em decorrência da chuva e do vento registrados na capital sergipana na manhã desta quarta-feira (06), a antena do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) sofreu leve inclinação e, após avaliação prévia do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), concluiu-se que a estrutura pode cair completamente.

Para prevenir um mal maior, já que a antena poderia desabar sobre a sala onde os atendentes atuam, o espaço foi evacuado. Diante da impossibilidade de mudar a estrutura técnica rapidamente, o atendimento via telefones 190, 193 e 198 está momentaneamente comprometido.

Para amenizar os possíveis transtornos gerados, o Ciosp disponibiliza três linhas: 3253-7559, 3253-7568 e 3253-7569, que devem ser usadas pelo cidadão que esteja em Aracaju e Região Metropolitana e necessite dos serviços fornecidos por meio dos telefones 190, 193 e 198.

Caso o solicitante esteja no interior do estado e precise ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) e 198 (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual), também precisa utilizar as linhas provisoriamente cedidas. O atendimento 190 nas cidades do interior sergipano não sofreu alteração.

O Ciosp trabalha para que a antena seja retirada ainda hoje e o atendimento normalizado paralelamente.

