DEPUTADO LUCIANO BISPO RECEBE VISITA DO COMANDANTE DA PM/SE

06/02/19 - 08:45:49

Manhã bastante movimentada na sala do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e deputado estadual, Luciano Bispo (MDB) que recebeu, nesta terça-feira, 05, a visita do Comandante Geral da Polícia Militar (PM/SE), coronel Marcony Cabral. A pauta do encontro foi sobre a previdência dos militares no estado.

De acordo com o parlamentar a Alese está de portas aberta para ouvir qualquer tipo de discussão. “A questão da previdência todos nós estamos preocupados, mas essa pauta vem da esfera federal para as estaduais”, colocou Bispo, parabenizando coronel Marcony que está sempre antenado com os fatos de Sergipe para defender a classe militar.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Alese