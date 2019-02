MARIA: HIBERNAÇÃO DA FAFEN GERA DESASTRE SOCIOECONÔMICO

Senadora chegou a reunir governador e bancada federal, ano passado em seu gabinete, para tratar sobre o problema

Empenhada há cerca de um ano na luta em favor da manutenção da Fábrica de Fertilizantes (Fafen) em Sergipe, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) considera que o processo de hibernação inviabiliza as empresas que ficam em seu entorno, trazendo impacto social e econômico, não só para os empresários, mas também para o município de Laranjeiras e circunvizinhança.

“Desde o início da discussão sobre fechamento ou hibernação da Fábrica, temos nos preocupado e trabalhado no sentido de uma reversão desse quadro. É uma decisão prejudicial aos trabalhadores, ao município e aos empreendedores da região, independente do porte do negócio”, afirmou a senadora, lembrando que em março do ano passado, na condição de vice-coordenadora da bancada federal sergipana, reuniu em seu gabinete, em Brasília, o então governador Jackson Barreto e todos os parlamentares federais sergipanos para, juntos, discutirem uma saída para o problema que à época já estava colocado.

No seu entender, o processo de hibernação provocará um estrago sem precedentes “e que vai muito além da perda de postos de trabalho, mas que colocará em xeque todo o investimento estratégico feito por décadas para que pudéssemos transformar em valores os importantes recursos naturais, como o gás natural, que é abundante no Estado. Isso, sem contar com toda desestruturação da cadeia produtiva e com o desenvolvimento do nosso Estado”.

Maria lembrou que a Fafen sempre se fez presente em ações de inclusão social e digital; de formação e de qualificação profissional para jovens e adultos; de promoção do esporte e de promoção da cultura, com projetos de formação artística e cultural, como a revitalização do Museu de Arte Sacra de Laranjeiras; a realização dos Encontros Culturais daquela cidade e a preservação de inúmeros grupos de cultura popular, como Taieira, São Gonçalo, Cacumbi, Reisado, Samba de Coco e Chegança.

Continuará trabalhando

A senadora ratificou o seu compromisso de continuar trabalhando para que seja encontrada uma saída menos danosa a todos os envolvidos de forma direta ou indireta. “Esse é um tema que está entre as prioridades do meu mandato desde o ano passado e continuarei lutando para que essa situação seja revertida, de modo que os trabalhadores e o Estado de Sergipe não sejam mais penalizados”, afirmou.

