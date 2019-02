ASSAT REALIZARÁ ATO DE CONSCIENTIZAÇÃO EM PROL DIREITOS SOCIAIS

07/02/19 - 10:59:32

ASSAT realizará ato de conscientização em prol dos direitos sociais e da Justiça do Trabalho

Diante da Reforma Trabalhista vigente desde 2017, de alguns pronunciamentos do Executivo Federal a respeito da extinção da Justiça do Trabalho e os reflexos dessa decisão para os trabalhadores, a Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (ASSAT) promoverá um ato de conscientização em defesa dos direitos sociais e da Justiça do Trabalho na próxima sexta-feira, 8, a partir das 14h30 na Praça Fausto Cardoso.

Na oportunidade, a Diretoria e os Conselheiros da ASSAT estarão reunidos para orientar a sociedade e tirar suas dúvidas a respeito do tema. Na ocasião farão ainda a entrega de panfletos informativos mostrando os malefícios que uma eventual extinção da Justiça do Trabalho pode ocasionar.

Segundo o presidente da ASSAT, Marcos D’Ávila Melo Fernandes, a proposta é conscientizar a população sobre a importância da Justiça do Trabalho e a preservação dos direitos sociais. “Recentemente tivemos algumas declarações da Presidência da República que vê a possibilidade de trabalhar no legislativo para a extinção da Justiça do Trabalho. Tramita em paralelo uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 300, que reduz os direitos sociais que estão assegurados na nossa Constituição e por esse motivo, resolvemos debater o assunto com a população”, destacou o presidente.

Por Maraisa Figueiredo