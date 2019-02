Bolsonaro tem quadro estável e melhora em exames, diz porta-voz

O quadro clínico está estável, sem dor nem febre, com melhora dos exames laboratoriais e de imagem, segundo boletim médico. Continua com sonda nasogástrica, dreno no abdômen para retirada de líquido e antibióticos por via endovenosa, informa ainda o boletim.

“A sonda nasogástrica está em um período de adaptação à ingestão de líquidos, de forma que ela é fechada quando ele ingere esse líquido e se mantém aberta em alguns momentos desse processo”, explicou no porta-voz, acrescentando que “pouquíssimo líquido vem sendo extraído, então há uma possibilidade já de nos próximos dias esse dreno ser sacado do abdômen do presidente”.

O tratamento com antibióticos começou na noite do último domingo (3) após elevação da temperatura e aumento dos leucócitos nos exames laboratoriais, o que poderia indicar um processo infeccioso. Segundo o porta-voz, os exames mostraram que houve “melhora significativa” no abdômen. A assessoria de imprensa informou que o nível de leucócitos está dentro da normalidade.

Não há definição de alta, mas o presidente não deve sair do hospital até o término do tratamento com antibióticos, que tem duração de pelo menos sete dias, conforme informou o porta-voz anteriormente.

Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, postou um vídeo do pai caminhando pelo hospital.

Trabalho

Não há previsão de visitas de ministros amanhã (7) nem reuniões por videoconferência, segundo Rêgo Barros. Nesta quarta-feira (6), Bolsonaro conversou por telefone com o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz. Segundo o porta-voz, foram tratados aspectos pessoais e de saúde do presidente.

Hoje completa-se cinco meses que Bolsonaro foi esfaqueado em um ato de campanha, em Juiz de Fora. A facada atingiu o intestino e o então candidato foi submetido a duas cirurgias, uma na Santa Casa de Juiz de Fora e outra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A terceira cirurgia ocorreu no último dia 28 de janeiro para a retirada da bolsa de colostomia, utilizada por cerca de quatro meses, e a reconstrução do trânsito intestinal. A bolsa funcionava como um intestino externo para possibilitar a recuperação do intestino grosso e delgado.