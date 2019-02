CRIMES NA INTERNET: SAIBA QUANDO DEVERÁ PROCURAR DELEGACIA

Você já ouviu falar do Safer Internet Day ou do Dia da Internet Segura? Comemorado neste ano no dia 5 de fevereiro, trata-se de uma iniciativa anual com objetivo de envolver e unir os diferentes atores, públicos e privados, na promoção de atividades de conscientização em torno do uso seguro, ético e responsável do ambiente Web.

Atualmente, o Dia da Internet Segura reúne mais de 140 países para mobilizar usuários e instituições em torno da data e estimular um uso livre e seguro na internet. As ações acontecem entre os meses de janeiro e fevereiro.

Para lembrar a data, a Polícia Civil destaca que em Sergipe existe desde 2012 uma delegacia especializada para investigar crimes cometidos na internet: a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil (DRCC).

A delegada Rosana Freitas, que coordena os trabalhos investigativos na unidade da Polícia Civil, explica como as ações são desenvolvidas. “Realizamos investigações de crimes específicos e existe uma portaria que regulamenta nossas atribuições. Atualmente não apuramos todos os crimes cibernéticos porque são muitos, então a gente se concentra nos que são mais graves, ou seja, com prejuízos maior para a vítima ou que sejam crimes cibernéticos próprios do ambiente Web, como estelionato e furto mediante fraude quando o prejuízo for igual ou superior a 10 salários mínimos. Abaixo desse valor, as ocorrências são investigadas nas delegacias de área. A Delegacia de Crimes Cibernéticos não tem atribuição nos interiores, a atuação é na capital e Região Metropolitana. Em tratando de crimes de menor potencial ofensivo, como injúria, calúnia ou difamação, fica sob responsabilidade das delegacias de áeas com nosso apoio também”, explicou.

Registro de ocorrências

Entre os anos 2016 e 2018 foram registradas 385 ocorrências de estelionato, 27 registros de extorsão e 280 casos de crimes contra a honra, ocorrências que lideram os números de casos computados na DRCC.

“Ano passado foram ministrados cursos de qualificação com 20 turmas na Academia de Polícia Civil (Acadepol) para delegados, escrivães e agentes da Polícia Civil para qualificação durante as investigações envolvendo crimes praticados na internet, disseminando conhecimento a respeito de crimes cibernéticos. Advogados e peritos criminalistas de Sergipe e de outros estados ministraram cursos para aproximadamente 200 agentes da PC que tiveram interesse em se aperfeiçoar no tema”, concluiu a delegada.

Serviço

A Delegacia de Crimes Cibernéticos fica na rua José de Oliveira Filho, 50, Praça Poeta Clodoaldo de Alencar, conjunto Leite Neto, bairro Grageru. O registro de ocorrências ocorre de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h. Contatos para dúvidas: (79) 3194-3100 / drcc@pc.se.gov.br.

Fonte e foto SSP