Garibalde: “fui eleito na base do governo e nela continuo”

07/02/19 - 05:14:16

No final da tarde desta quarta-feira, 6, o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), confirmou sua posição de base do governo na Assembleia Legislativa, mesmo depois da eleição da Mesa Diretora, quando alguns especularam que o resultado dali, estimularia seu caminho para uma dissidência da situação.

“Sei separar os fatos, e a eleição da Mesa foi um processo de disputa natural dentro do Poder Legislativo, que não me influenciará na relação com o governador Belivaldo Chagas que comanda o Executivo, e nem mesmo com Luciano Bispo, eleito para presidir a Alese”, explicou Garibalde.

O emedebista ainda disse que compreende as dificuldades que o governo está enfrentando diante da condição financeira que atravessam vários estados brasileiros, ressalvando algumas medidas já tomadas por Belivaldo, dando como exemplo o corte no número de comissionados.

“O momento é de muita compreensão e união de todos os Poderes para enfrentar as dificuldades, e desarmar os espíritos com o objetivo de fazer de Sergipe um estado cada vez melhor. Portanto, ratifico que fui eleito na base do governo, e nela continuo”, concluiu o deputado.