Gustinho diz que tem um deputado que tem “irmão com fama de bandido”

07/02/19 - 15:41:22

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (07) para mandar um recado duro para um colega na Câmara

Em sua página no Twitter, Gustinho afirma que o “deputado não coordena nem o mandato dele” e o mais grave, que ele, o deputado” tem “o irmão com fama de bandido”. Gustinho não diz quem seria o deputado com “irmão bandido”, mas garante que “não participarei dessa pantomima”, ironiza o parlamentar que deixa claro que a escolha do coordenador de bancada sergipana na Câmara Federal não terá unanimidade.

Veja na íntegra o que disse Gustinho Ribeiro:

Tem um deputado querendo ser coordenador da bancada federal de Sergipe, que não coordena nem seu próprio mandato, quem coordena é o irmão com fama de bandido. Eu não participarei dessa pantomima!

Munir Darrage