ITPS divulga cronograma de verificações em radares e barreiras eletrônicas

07/02/19 - 13:31:13

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) dá continuidade a verificação metrológica periódica de medidores de velocidade (radares e barreiras eletrônicas) instalados em diferentes pontos de Sergipe.

O cronograma de verificações do mês de fevereiro contempla parte dos instrumentos instalados em Aracaju, Laranjeiras, São Cristóvão, Carira, Frei Paulo e Cristinápolis. Em Sergipe, duas empresas são responsáveis pelos medidores de velocidade. Esses instrumentos somente podem ser usados e emitir notificações após verificação inicial do ITPS. Depois de serem colocados em uso, os medidores de velocidade devem ser submetidos à verificação uma vez ao ano ou quando houver manutenção e reparos.

Durante a verificação, que conta com a participação dos representante das empresas, um veículo oficial do ITPS passa pelo medidor de velocidade, em média, cinco vezes, com um instrumento calibrado pelo Inmetro. O fiscal compara a velocidade indicada nesse instrumento com aquela registrada pelo medidor instalado na via. Baseado nessa comparação, o fiscal pode aprovar ou reprovar o instrumento.

Os condutores devem observar o cronograma e redobrar a atenção nas localidades em que os respectivos medidores de velocidade estiverem em verificação, já que as vias ficam interditadas para passagem de pedestres e veículos.

“A verificação realizada pelos agentes fiscais do ITPS garante o correto funcionamento dos medidores de velocidade e contribui para a segurança no trânsito, uma vez que esses instrumentos limitam a velocidade dos veículos, reduzindo também a incidência de colisões, atropelamentos e até acidentes fatais”, esclarece o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Kaká Andrade explica ainda que o cidadão pode consultar a situação de qualquer medidor de velocidade instalado no país, acessando o Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE), por meio do endereço eletrônico https://servicos.rbmlq.gov.br. “Aqui em Sergipe, a pessoa pode acessar o site do ITPS (www.itps.se.gov.br), clicar no botão PSIE que está na margem direita e escolher a opção consulta de instrumentos. Ao optar por medidor de velocidade e digitar o município, o sistema mostrará os medidores da localidade, data da última verificação e a validade. Se o instrumento estiver com certificado vencido, as multas emitidas após data de validade, poderão ser contestadas”, detalha o diretor-presidente.

Verificações metrológicas

As verificações metrológicas dos medidores de velocidade, assim como acontecem em balanças, aparelhos de aferição de pressão arterial, hidrômetros, bombas de combustível e GNV, taxímetros, entre outros, tem o objetivo de avaliar se os instrumentos estão de acordo com o modelo aprovado pelo Inmetro e funcionando corretamente. Em 2018, o ITPS realizou 378 verificações em medidores de velocidade. O total de verificações metrológicas periódicas, somando todos os instrumentos, chega a 42.896.

Fiscalizações

O ITPS também realiza fiscalizações em medidores de velocidade. Diferente das verificações, as fiscalizações acontecem sem comunicação prévia aos representantes das empresas. Nessa ação, o trecho não é interditado, e o veículo oficial do ITPS, assim como outro qualquer, trafega normalmente pela via. A partir de então, é feito um comparativo entre a velocidade indicada pelo instrumento instalado no veículo e o medidor presente na rua, avenida ou rodovia.

Denúncias ou dúvidas

Em caso de denúncias ou para esclarecimento de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. Também há a opção do atendimento presencial, que é feito na sede do ITPS, localizado na rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Confira as datas da verificação dos medidores de velocidade

06/02 – 14h – Carira

BR 235 – KM 200

06/02 – 14h – Frei Paulo

BR 235 – KM 75 e KM 76

07/02 – 22h – Aracaju

Avenida Beira Mar (próximo a entrada do Parque dos Cajueiros) – sentido sul

Avenida Ivo do Prado x Travessa João Francisco da Silveira – sentido sul

12/02 – 14h – Cristinápolis

BR 101 – KM 200

14/02 – 22h – Aracaju

Avenida José da Silva Ribeiro x Rua Acre – sentido leste

Avenida Maranhão/ próximo ao Hospital Nestor Piva -sentido leste

19/02 – 14h – Laranjeiras

BR 101 – KM 77

21/02 – 14h – São Cristóvão

BR 101 – KM 100

26/02 – 22h – Aracaju

Avenida João Ribeiro x Simeão Sobral – sentido norte

Rua São Cristóvão x Avenida Gentil Tavares – sentido oeste

Por Verlane Estácio

Foto assessoria