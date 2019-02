NÍVEL DE SUSTENTABILIDADE

Há manifestações naturais, de segmentos da sociedade, protestando contra o atual Governo. O que é legítimo e faz parte da democracia. Expõem desejos de mudanças que supostamente foram expostos durante a campanha eleitoral, além de exigir o pagamento dos salários dentro do mês. Lógico que deve ser assim, embora os servidores estejam recebendo a cada 30 dias trabalhados, mesmo invadindo os 12 dias do mês seguinte.

Há uma verdade que precisa ser dita: “quando Belivaldo assumiu o Governo já reeleito, através de avaliações feitas por técnicos da área econômica e financeira, soube que o buraco era bem mais embaixo”. Ficou perplexo e não gostou do que viu. Tanto que pela primeira vez falou em possibilidade de decretar calamidade financeira. As coisas já estão sendo aliviadas, através de medidas de contenção adotadas e já não há tanto risco disso acontecer, embora não seja hipótese descartada.

Claro que a oposição faz o seu papel de gritar. Percebe-se que ainda não se formou uma onda que mexa com a sociedade, em razão do curto espaço de tempo que Belivaldo está à frente do Governo. Mas, não há dúvida, que há interesse em colocar as coisas nos eixos, reduzir a profundidade da crise e dar sinais de recuperação já no início do segundo semestre. Há um grupo de técnicos empenhado em encontrar formas absolutas de encaminhar o desenvolvimento do Estado a um nível de sustentabilidade, que dê para melhorar a estrutura e passar credibilidade.

Lógico que se trata de um desafio que requer o empenho de todos, inclusive da oposição, mas um dos objetivos do Governo é iniciar o pagamento dos salários dentro do mês o mais breve possível, o que vai surpreender. Pode não acontecer, mas se forem aprovadas as reformas que o País necessita, principalmente em relação à Previdência, as chances de que tudo isso aconteça são altas. Altíssimas até…

A hora é de chamamento para que se trabalhe “pelo quanto melhor, melhor” e não tentar empurrar um problema de todos para responsabilidade só do Governo. Aliás, alguns empresários iniciaram um trabalho que contemple o crescimento do Estado. É uma boa iniciativa para que os demais segmentos também o façam, como se fosse investimento que dará retorno. O trabalho em conjunto, sem ranços nem rancores, será a saída única para se chegar a um Sergipe melhor.

DISCUTIR LEI ANTICRIME

O governador Belivaldo Chagas vai convocar comissão composta por membros da bancada federal, Judiciário, Ministério Público, OAB, PGE e juristas do Estado, entre outros atores, para discutir a Lei Anticrime apresentada pelo Governo Federal.

COMPREENDER MELHOR

O objetivo de Belivaldo é compreender melhor os pontos fortes, discutir e apontar sugestões caso encontre pontos frágeis. Quer dá a contribuição de Sergipe a essa discussão, envolvendo pessoas que realmente podem opinar de maneira contributiva. A reunião deve ocorrer na próxima semana.

ALMOÇO PRODUTIVO

Seis empresários de grande porte almoçaram, segunda-feira passada, no restaurante de uma das empresas e discutiram a forma como a classe empresarial pode colaborar com o Governo para o desenvolvimento do Estado.

DECISÃO TOMADA

Neste almoço, os empresários decidiram que vão conversar com setores produtivos do Estado para apresentarem medidas que não gerem custos, mas resolvam problemas. O encontro foi sigiloso.

PEDE INVESTIGAÇÃO

O senador Rogério Carvalho disse ontem que é contra quaisquer interesses que provoquem tragédias como a de Brumadinho e a morte de tantas pessoas. Sou PT e uma investigação é necessária.

POSIÇÃO DE IRAN

Pelo que disse o deputado Iran Barbosa (PT) ao repórter Narciso Machado, ele estará na Assembleia sem apoiar e nem fazer oposição ao Governo. Vai seguir orientação do bloco petista que o elegeu.

VER COM RESSALVAS

Iran Barbosa disse ontem que vê com ressalvas um possível decreto de calamidade financeira e acha que o Governo possui alternativas para sair da crise. Nesse ponto Iran está certo.

ESTÁ EM BRASÍLIA

O ex-deputado André Moura (PSC) participou ontem da reunião da Executiva Nacional do partido, em Brasília, que tratou da organização e fortalecimento da sigla para 2020 e 2022. À noite teve um jantar com os deputados federais, do qual Valdevan 90 também participou.

DIALOGANDO MUITO

O deputado Capitão Samuel está dialogando muito com o governador Belivaldo Chagas. O objetivo é encontrar caminhos para que Sergipe saia da crise em que se encontra: “Isso é papel de todos”, acha.

TORCE QUE DÊ CERTO

Capitão Samuel diz que torce para que o Governo Bolsonaro apresente bons resultados o mais rápido possível. Admite que “Sergipe por ser o menor Estado da Federação é o primeiro que sofre em caso do Planalto não dá certo”.

OBSERVAÇÃO SENSATA

De um político sem mandato, mas atuante: há uma preocupação com a crise que afeta Sergipe e todos os demais Estados, que vem exatamente do descaso de Governos anteriores: “mas a oposição só cobra solução de Belivaldo Chagas, que está a pouco mais de 30 dias da posse”.

A CRISE É CRÔNICA

Para a mesma fonte, “a crise é crônica e fora tratada com silêncio até mesmo pela oposição conivente. Agora, como é do domínio público, todos pretendem ser o salvador da pátria com os pés na lama de um estado de emergência que não era exposto”.

CONTINUA VIVO

De um integrante do Tribunal de Contas: o conselheiro Clóvis Barbosa estava fora da mídia desde quando deixou a Presidência do TCE. “Estava precisando voltar à tona, para simplesmente dizer que continua vivo”.

QUEM AGUENTA ISSO?

Um deputado do PSL, Márcio Labre (RJ), apresenta projeto para proibir venda ou distribuição de anticoncepcionais no Brasil. Ainda por cima é contra o aborto. Quem aguenta isso? Ah, Labre recuou do projeto.

CARTAS ENVIADAS

Cartas de Governadores do Nordeste ao País já foram feitas aos montes, desde a boa época da Sudene. Jamais foram atendidas pelo Planalto e não será diferente com o Governo Bolsonaro. Ele mesmo gira em torno do seu umbigo.

ESPERAR UM POUCO

O deputado Fábio Mitidieri vai esperar mais um pouco para falar sobre a Lei Anticrime: “Pelo que vi da apresentação e li tem pontos positivos, pontos que juristas entendem como inconstitucional e outros pontos discutíveis, mas vou esperar a peça chegar para ler e avaliar”.

QUER SE CANDIDATAR

O deputado Capitão Samuel está querendo disputar a Prefeitura de um município da grande Aracaju e até se mostra eufórico sobre isso. Entretanto esse seu objetivo só será possível através de um entendimento com o PSC. Sobre isso não há problema.

TOM PUNITIVISTA

O criminalista Raphael Costa disse, ontem, que “o projeto contra o crime apresentado pelo Ministro da Justiça essa semana, sem dúvida alguma, sob a justificativa de que tem o condão de reduzir os índices de violência no país, revela o tom punitivista, próprio dos regimes autoritários, que o governo que aí está tratará os temas relacionados às garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal”.

Dos grupos sociais

///Pontos importantes – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) admite que a Lei Anticrime tem pontos importantes: “acho que todos concordam que temos que endurecer contra a corrupção, crimes violentos e o crime organizado, mas teremos ainda muitos debates pela frente para chegarmos ao essencial”.

///Custos para Estados – Segundo ainda Fábio Henrique o projeto apresentado por Moro “não fala em prevenção, estruturação das policias e outras medidas. Aumentará a população carcerária, com presídios destruídos, o custo para os Estados será grande, enfim, muito debate ainda deve acontecer. Mas no geral gostei da apresentação de Moro”.

///Fim da estabilidade – Segundo o deputado Capitão Samuel, o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), propõe o fim da estabilidade de emprego a todos os servidores públicos, ocorreu ontem em entrevista a uma emissora de TV. A maioria dos políticos pensam exatamente como Rodrigo.

///Vale pressiona – Segundo o blog de Noblat, em depoimento à PF, o engenheiro Makoto Namba alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se rompeu numa tragédia que deixou pelo menos 150 mortos.

///Ordem contesta – O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar aspectos da reforma trabalhista que estariam reduzindo valores das indenizações trabalhistas, por criarem uma espécie de tarifação para o pagamento.

///Visita à mina – Comissão externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar desdobramentos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) visitará o município amanhã. O colegiado, composto por 15 congressistas, inspecionará o local do rompimento da Barragem-1 da Mina do Córrego do Feijão.

Conversa

Pesquisa pronta – Já existem pesquisas de opinião pública pronta, em que avalia candidaturas a prefeito de Aracaju nas eleições do próximo ano.

Todos em silêncio – Apesar dessas pesquisas, houve um recuo de candidaturas às Prefeituras municipais. No momento há silêncio sobre isso.

Felicitação – Parabéns a você que elegeu um monte de calouro, um bando de inaptos. Continue votando no impulso, nunca vai dá certo! A felicitação é de Clovis Silveira.

Vai a jantar – Deputado federal Valdevan Noventa participou ontem à noite de Jantar do PSC em Brasília. André Moura também estava lá.

São contra – Advogados criminalistas foram a Brasília ontem para tratar com parlamentares sobre o pacote anticrime de Moro. Eles são contra.

Ainda reclama – O senador Alessandro Vieira (PSB) continua reclamando porque ainda não foi recebido pelo governador Belivaldo Chagas.

Sem protocolo – O próprio Belivaldo já disse que está de portas abertas para receber o senador Alessandro e que, para isso, não precisa de protocolo.

Nobel da paz – O PT não acha que a condenação de Lula seja por perseguição ou coisa mais grave. É só e exclusivamente em razão do Nobel da Paz.

PT definha – Tudo mudou e o PT definha. Isso é péssimo para um país que segue o rumo da maioria, mesmo que seja politicamente marginal.