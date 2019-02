O Sétimo Guardião- León aceita morar com Gabriel e planeja destruir Valentina. Ex-gato diz que tem missão a cumprir em Serro Azul

A nova vida de León (Eduardo Moscovis) como humano já começou com altas emoções! Em O Sétimo Guardião, depois de 20 anos sem ver o pai, o ex-gato decide procurar por Sóstenes (Marcos Caruso). Mas ele é surpreendido com a rejeição do aposentado.