PMA informa alteração de itinerário de linhas ônibus na Euclides Figueiredo

07/02/19 - 06:34:26

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) tem acompanhado a obra que está sendo realizada pela Prefeitura de Aracaju na avenida Euclides Figueiredo (para implantação de micro e macrodrenagem e a retirada de todo o pavimento antigo para a aplicação de nova camada asfáltica na via), com o objetivo de minimizar ao máximo os transtornos no trânsito para a população. Por isso, para facilitar a circulação dos ônibus pela região e garantir um melhor atendimento aos usuários do transporte coletivo, haverá alteração no itinerário das linhas 02–Fernando Collor/DIA, 003-João Alves/Orlando Dantas, 020-Piabeta/Dia, 030–Marcos Freire I e III/DIA, 040–Marcos Freire II/DIA, 063–Albano Franco/Centro/via Osvaldo Aranha, com destino à região de Socorro.

Sendo assim, após saírem do Terminal Maracaju, as linhas seguirão pela rua São Francisco de Assis, rua A, avenida Frei Augusto de Santana (antiga Rua M), avenida Euclides Figueiredo (à esquerda) e pela rótula do Lamarão. Além disso, será reinstalado um ponto de parada na rua São Francisco de Assis, já próximo à Rua A, e o outro na avenida Euclides Figueiredo, próximo à rotatória do Lamarão.

“Estamos acompanhando o andamento da obra e para garantir uma melhor mobilidade dos coletivos estamos fazendo a alteração do itinerário destas linhas. Os ônibus farão desvio na região, mas é importante ressaltar que nenhum usuário será prejudicado”, frisa o diretor de Transportes Públicos da SMTT Augusto Magalhães.

Sinalização e recapeamento

Devido à obra na Euclides Figueiredo, a SMTT e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) sinalizaram e recapearam todas as vias que fazem parte do desvio para que o fluxo de veículos na região seja menos afetado. Diariamente, agentes de trânsito também estão na avenida, auxiliando e monitorando o trânsito.