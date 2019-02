PMA publica convocação para heteroidentificação do PSS TI

07/02/19 - 06:23:40

Conforme consta no edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais de Tecnologia da Informação (PSS TI), é publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira ,6, o edital de convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos classificados que se declararam, no ato da inscrição, pretos ou pardos.

O referido procedimento ocorrerá no dia 8 de fevereiro de 2019, no horário das 8h às 9h, na Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), situada à rua Boquim, 67, Centro, a partir da avaliação por uma comissão devidamente instituída para este fim.