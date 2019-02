Trabalhadores rurais de Tomar do Geru e Cristinápolis participam de seminários do Programa Mão Amiga

07/02/19 - 05:50:58

A participação nos seminários é a contrapartida obrigatória do trabalhador rural inscrito no programa, sem a qual ele não recebe a última parcela do benefício. O objetivo é levar até eles informações úteis de seu interesse, como o uso de equipamentos de proteção, cuidados no manuseio de defensivos agrícolas, saúde, diretos trabalhistas e acesso a programas sociais

O Programa Mão Amiga iniciou, na última segunda-feira, (04), o ciclo de seminários para trabalhadores da citricultura nos 14 municípios do sul e centro-sul sergipano. Nesta quarta-feira, (06), foi a vez dos 469 trabalhadores da colheita da laranja dos municípios de Tomar do Geru e Cristinápolis participarem das palestras, realizadas por técnicos da Emdagro, sobre o combate às pragas da citricultura com o uso de alternativas naturais; e da Federação dos Trabalhadores Rurais de Sergipe (Fetase), sobre direitos do trabalhador.

José Gilson, que trabalha na colheita da laranja há 11 anos, não deixou de participar do seminário em Tomar do Geru. Para ele, receber o benefício é uma grande ajuda.

“Durante a entressafra a gente passava por situações difíceis ‘fazendo bico’, viajando para outros estados em busca de oportunidade. Quando chegou o Mão Amiga foi uma benção na vida de quem trabalha com a laranja, porque ajuda bastante. A gente recebe as parcelas, não fica naquela agonia de ir embora daqui para procurar outro trabalho”, disse o trabalhador rural.

O programa de transferência de renda e geração de cidadania é 100% custeado com recursos do tesouro estadual e, através do Fundo de Combate à Pobreza, paga o benefício de R$ 760, dividido em quatro parcelas de R$ 190, durante os meses da entressafra dos cultivos da laranja e da cana-de-açúcar. José Dantas Oliveira, beneficiário de Tomar do Geru, disse que quando não conseguia encontrar outro trabalho durante o período da entressafra, sobrevivia com a ajuda da família. “A gente tinha que se virar, mas as vezes não tinha jeito. Aí quem me ajudava era meu pai e minha mãe. Hoje, com a ajuda do Mão Amiga, a gente tem mais tranquilidade”, frisou.

A secretária de Estado da Assistência, Inclusão e do Trabalho, Lêda Couto, levou aos trabalhadores da citricultura a certeza da continuidade do programa, considerado prioritário pelo governador Belivaldo Chagas e pela vice-governadora Eliane Aquino, mesmo diante do cenário de crise econômica. “O Mão Amiga é de fundamental importância, tanto para vocês trabalhadores, quanto para a economia dos municípios. Em 2019, ele está completando dez anos e vai continuar, mas pretendemos aprimorá-lo, agregando benefícios complementares. Vamos trabalhar de forma regionalizada, fazendo um diagnóstico de cada cidade, observando quais as suas potencialidades, trabalhando para melhorar a economia dos municípios e buscando formas de trazer oportunidades para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de vocês”, pontuou Lêda Couto.

Maria Santos de Jesus era ainda uma adolescente quando começou a trabalhar na citricultura. Hoje, com 32 anos, ela relembra das dificuldades enfrentadas por toda a família durante os quatro meses da entressafra. “A gente já começava a sofrer antes, porque sabia a agonia que seria para encontrar outro jeito de se sustentar. E quem não conseguia passava sufoco. Hoje é uma felicidade pra gente ter essa ajuda, a gente sente uma segurança”, pontuou, destacando ainda a importância dos seminários. “Além das parcelas a gente vem aqui e aprende muita coisa boa tanto para o nosso trabalho, como para nossa vida”.

Sobre o Mão Amiga

Criado pelo governo de Sergipe em 2009, por meio da Lei 6.697, o Mão Amiga beneficia, nesta edição, 4.379 trabalhadores da colheita da laranja nos 14 municípios da citricultura cadastrados. Realizado pela Seit em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as secretarias municipais de Assistência Social, o programa atende as populações dos municípios de Arauá, Pedrinhas, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba, Estância, Itaporanga, Cristinápolis, Boquim, Lagarto, Itabaianinha e Salgado.

Fonte e foto assessoria