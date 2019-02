Águas de Sergipe – setecentos agricultores são capacitados pela Emdagro

“Gostei da alegria com que fomos recebidas, gostei de ver o manejo, de aprender a fazer o adubo, produtos para matar as pragas da nossa lavoura, gostei da irrigação, de ver os tipos de solo, de quando ele está fértil e quando ele está ruim. Gostei de tudo que vi e aprendi e vou usar no meu dia a dia”. Este é o relato de Heliene Jesus Santos Santana, agricultora da Comunidade Tapera da Serra, em Campo do Brito, após participar da capacitação em Gestão de Recursos Naturais com ênfase em Irrigação, Manejo de Água e Solo e Agroecologia, oferecida pelo governo do Estado desde agosto passado.

Sob a coordenação da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), a capacitação foi direcionada aos agricultores familiares de comunidades localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. Assim como dona Heliene, a agricultora Greice dos Santos Ferreira, da comunidade Antas, em Malhador, não escondeu sua satisfação por ter participado das capacitações. A cada orientação recebida, ela demonstrava surpresa com as novas descobertas. “Esses dias do curso estão sendo ótimos, pois é um aprendizado a mais. O que mais gostei foi aprender sobre planejamento do solo e como fazer uma amostra pra saber colocar a quantidade certa de adubo, pois aqui a gente coloca muito. Agora aprendemos que não é assim”, disse.

O que Greice e Heliene têm em comum é que ambas fazem parte do grupo de 700 agricultores familiares capacitados pela Emdagro, dentro do Programa Águas de Sergipe, através de cursos, dias de campo, oficinas, intercâmbios e campanhas educativas. Até o final de abril, mais 300 agricultores dos municípios de Itabaiana, Malhador, Campo do Brito, Ribeirópolis, Moita Bonita e Areia Branca passarão por esse processo, formando um universo de 1.000 agricultores capacitados em Gestão de Recursos Naturais. Além de agricultores, o Programa prevê também a capacitação de 50 pessoas que prestam assistência técnica a esse público.

Segundo a assessora técnica da Emdagro, Eugênia Ramos, o objetivo geral do trabalho é a capacitação de agricultores familiares e técnicos colaboradores, objetivando aprimorar suas capacidades no manejo racional dos recursos naturais. Para a realização dessas capacitações foi contratada uma empresa especializada na área. “O que se espera com a capacitação é uma melhoria, por parte dos agricultores, no manejo da água e do solo, o aprimoramento nas técnicas de cultivo em sistemas de base agroecológica, a organização do público perante o comércio de produtos locais e o incremento da renda das famílias”, detalhou Eugênia.

Além da irrigação, manejo de água e solo e agroecologia, os agricultores capacitados tiveram a oportunidade de receber informações sobre boas práticas de fabricação de alimentos, com ênfase na importância da higiene como forma de minimizar os processos de contaminação dos alimentos. As capacitações possibilitaram, ainda, o envolvimento dos filhos de agricultores, que tiveram a oportunidade de participar das campanhas educativas de destinação segura e adequada do lixo, assim como plantio de árvores. Entre os assuntos abordados em destaque, estão os problemas relacionados à destinação inadequada do lixo, saúde pública, desmatamento e seus efeitos nefastos sobre os recursos hídricos.

