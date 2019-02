ALESE: SERVIDORES E ASSESSORES PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

08/02/19 - 13:48:15

Na última quinta- feira (08), a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizou capacitação para os servidores e assessores do Poder Legislativo sobre as normativas das Leis: nº 8.060 e nº 8.218, que dispõe sobre as verbas de gabinete para a 19ª legislatura.

A instrução foi realizada na Escola do Legislativo, ministrada pela diretora da controladoria, Izabel Goes. Durante toda a manhã. As verbas indenizatórias permite o deputado desenvolver suas atividades parlamentares. Elas disciplinam o que o parlamentar pode gastar, o quanto ele pode gastar e o que ele deve gastar.

De acordo com Izabel Goes, controladora do Poder Legislativo, as instruções normativas são umas das preocupações da Casa para a 19ª legislatura, esta terá uma renovação de 12 parlamentares. “É importante que essas pessoas ao chegarem nos gabinetes saibam o que irá fazer, de que forma irão trabalhar nas assessorias ou em outras atividades de acordo com as leis”, explicou Izabel

Por Luciana Botto

Foto: TV Alese