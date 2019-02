D. MARIA VOTOU EM ALCOLUMBRE E NÃO EM RENAN CALHEIROS

08/02/19 - 18:18:11

A senadora Maria do Carmo (DEM) não está se sentindo bem com a associação do seu nome ao grupo que votou no seu colega Renan Calheiros (MDB), a presidente do Senado Federal. D. Maria tem atuação convergente com o seu partido e é ela quem diz: “votei em Davi Alcolumbre (DEM).

A senadora Maria do Carmo atribui essa falsa informação de que votou em Renan Calheiros, só porque foi favorável à realização da votação secreta, como previa o Regimento Interno do Senado.