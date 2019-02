Delegacia de Crimes Cibernéticos destaca cuidados ao realizar compras pela internet

Além disso, a unidade especializada alerta para os crimes que estão ocorrendo nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas

Na semana que marca o Dia da Internet Segura, a Delegacia de Crimes Cibernéticos orienta usuários a utilizarem redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea com mais segurança; além de apontar cuidados aos consumidores que fazem compras pela internet. Segundo informações da delegada Rosana Freitas, que coordena os trabalhos investigativos da unidade especializada da Polícia Civil, há uma demanda significativa de ocorrências registradas por conta de crimes cometidos em redes sociais e aplicativos. “Somos procurados por crimes ocorridos em todas as redes sociais. O aplicativo de mensagem instantânea mais utilizado no país apresenta para nossa equipe muitas demandas relacionadas a crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação”, destacou a delegada.

O alerta da Polícia Civil ocorre devido ao fato de muitas pessoas ainda compartilharem informações sem confirmar previamente a veracidade do conteúdo. “Infelizmente as pessoas acabam compartilhando informações falsas ou fotos íntimas e acabam cometendo crimes. No caso de grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, o administrador geralmente não comete o crime porque a responsabilização penal não é transmitida de uma pessoa para outra. Ele será responsabilizado se ele compartilhar a informação falsa ou que atinja negativamente a imagem de alguém, fazendo um comentário pejorativo, por exemplo. Importante destacar que, a depender do caso, pode resultar responsabilização civil para o administrador do grupo sobre o conteúdo postado naquele ambiente virtual”, completou a delegada.

Compras pela internet

Em relação a compras realizadas no ambiente virtual, a delegada destaca que o consumidor somente procura se informar sobre a loja virtual que está comprando depois que é lesado. “As pessoas ficam atraídas por uma oferta muito boa de um produto que tem determinado valor de mercado e que acaba saindo pela metade do preço. Esquecem de se preocupar com a segurança e se importam em obter vantagem. Como resultado, acabam sendo vítimas de uma fraude. Antes de realizar uma compra em qualquer site ou loja virtual é importante observar os comentários e avaliações de outros usuários, pesquisar referências, CNPJ da loja ou CPF do vendedor, fazer um print de toda a negociação para que, ocorrendon alguma fraude, a denúncia possa ser feita com provas concretas”, concluiu a delegada Rosana Freitas.

A Delegacia de Crimes Cibernéticos fica na rua José de Oliveira Filho, 50, Praça Poeta Clodoaldo de Alencar, conjunto Leite Neto, bairro Grageru. O registro de ocorrências ocorre de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h. Contatos para dúvidas: (79) 3194-3100 / drcc@pc.se.gov.br.

