Delegacia virtual: saiba como registrar boletins de ocorrência online

Quando um cidadão precisa registar um Boletim de Ocorrência (BO), é comum que ele compareça à uma delegacia. No entanto, você sabia que é possível, em alguns casos, registrar o documento pela internet?

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) oferta o serviço por meio do Portal Cidadão, que abriga a Delegacia Virtual – uma plataforma que possibilita a realização de um BO, além dos serviços de custódia de objetos de Alerta Celular.

O interessado deve acessar o site da Delegacia Virtual, realizar um cadastro e escolher o serviço desejado. No caso do boletim, podem ser registradas ocorrências que envolvam perda ou furto de objetos ou documentos, além de acidentes de trânsito sem vítimas. Geralmente, esses documentos são solicitados pelas seguradoras de carro, por exemplo, ou mesmo para emitir novos documentos.

Após o registro, o usuário deve aguardar um prazo de 24 horas úteis para que as equipes responsáveis leiam e validem a ocorrência. A emissão dos boletins pela internet é vantajosa por diversos motivos, de acordo com diretor da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal (Ceacrim) da SSP, Sidney Teles.

“A Delegacia Virtual é de responsabilidade do nosso setor e é uma plataforma que tem muitos acessos. É um grande volume de ocorrências diárias que avaliamos, normalmente casos de perda de RG ou outros documentos, pois o cidadão precisa ter a documentação oficial de comprove a perda para conseguir emitir outro documento. É muito interessante perceber a adesão da população para esse serviço, porque isso desafoga um pouco as nossas delegacias e os policiais, deixando esses ambientes apenas para casos mais graves ou violentos”, destaca Sidney.

Segundo dados divulgados pela Ceacrim, em 2017, a plataforma registrou 29.949 boletins de ocorrência válidos. Em 2018, o índice foi de 26.196 e, até o incío deste mês de fevereiro de 2019, já foram validados 2.395 documentos.

Outros serviços

Por meio da Delegacia Virtual, também é possível ter acesso ao Alerta Celular. Por lá, o cidadão pode cadastrar o IMEI (número de identificação única do aparelho) do celular para alertar a polícia em caso de perda, roubo ou furto. Com isso, aumentam as chances do aparelho ser recuperado.

Também é possível consultar a Custódia de Objetos para verificar a listagem de objetos recuperados sob custódia da polícia e identificar em qual unidade policial eles se encontram.

