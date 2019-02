Deputado Luciano Bispo visita o Hospital do Amor em Barretos

08/02/19 - 13:55:18

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Estadual pelo MDB, Luciano Bispo, está acompanhando o governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas na cidade de Barretos, em São Paulo. A visita tem o objetivo de estabelecer parcerias com a Fundação Pio XII para fortalecimento do tratamento oncológico ofertado pela Rede de Saúde em Sergipe. Nesse sentido, junto a comitiva do governador de Sergipe, deputado conheceu a estrutura e o funcionamento do Hospital de Amor, em Barretos (SP) que é referência no tratamento e prevenção de câncer no Brasil. Visita ocorreu nesta última quinta-feira, dia 7.

“Acompanhei o governador Belivaldo Chagas na visita ao Hospital do Amor, em Barretos, no interior de São Paulo. O convite foi feito pelo presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata. O hospital é referência no tratamento oncológico no Brasil e no mundo. Visita permitiu conhecer de perto a estrutura do hospital, e traçar ações conjuntas que venham melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos do estado de Sergipe”, salientou Luciano Bispo.

Comitiva

Participaram da visita, a esposa do deputado Luciano Bispo, Roseli Andrade, superintendente da Sheid, os colegas deputados Adailton Martins e Zezinho Sobral, o secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, o Promotor de Justiça, Ronny Almeida, técnicos da Oncologia do HUSE e do Hospital de Cirurgia, e o professor do Departamento de Medicina da UFS, Mário Adriano dos Santos.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Ascom ASN