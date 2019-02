Em Barretos, governador participa do lançamento do livro ‘Ranulfo Prata – Vida e Obra’

O governador Belivaldo Chagas, que está no município de Barretos (SP), participou, na noite desta quinta-feira, 07, do lançamento do livro ‘Ranulfo Prata – Vida e Obra’, organizado pelo escritor Gilfrancisco Santos. O evento aconteceu na Biblioteca Rapulpho Prata – que leva o mesmo nome do homenageado da obra.

O livro, publicado pela Editora Diário Oficial de Sergipe (Edise), conta a trajetória de vida de um dos mais importantes escritores do País, o sergipano Ranulfo Prata, médico, contista e romancista.

Gilfrancisco Santos relata que a escolha do tema se deu quando chegou a Aracaju para coordenar o curso de Letras, da Universidade Tiradentes, e resolveu reunir uma lista de escritores para embasar suas aulas. Durante as pesquisas, notou uma familiarização com a história de Ranulfo Prata e decidiu embarcar nesse tema. “O livro é uma homenagem, uma dívida que temos com Ranulfo”, ressalta o organizador da obra.

O governador Belivaldo Chagas destacou a importância de ver uma obra sergipana superando fronteiras e obtendo destaque nacional. “É motivo de muita alegia para mim ver uma obra publicada pela Edise, editora oficial do governo, e que homenageia uma importante personalidade de Sergipe sendo lançada aqui em São Paulo, num local que leva o nome do homenageado. Parabenizo Gilfrancisco pela relevância do livro e pela sensibilidade de reunir numa publicação o melhor de Ranulfo Prata. Não poderíamos deixar de levar essa edição para Sergipe e iremos distribuí-lo em todas as escolas estaduais e municipais para que nossos estudantes conheçam a história da família que fez com que a medicina se transformasse em algo tão importante em Barretos. Também anunciamos que iremos reerguer a unidade hospitalar que nasceu, há 100 anos, em Simão Dias por meio do trabalho de Ana Prado. Lá irá funcionar uma casa de parto humanizado, um centro de especializado e de imagem”, afirmou.

Sobre o autor da obra

Gilberto Francisco dos Santos, mais conhecido como Gilfrancisco, nasceu em 27 de maio de 1952 em Salvador. É professor, jornalista e escritor com vários livros publicados, possui graduação em Licenciatura – Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador (1991) e especialização em Educação Tecnológica. Possui mais de 600 artigos publicados em jornais, revistas e periódicos, e tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, Hispano-americana e Russa.

Gilfrancisco começou a carreira como jornalista, trabalhando nas sucursais dos jornais ‘Movimento’, ‘Em Tempo’ e ‘Voz da Unidade’ no início dos anos de 1960, época em que participou das atividades culturais no Estado, produzindo vários shows musicais, passando a integrar o Grupo Experimental de Cinema da Universidade Federal da Bahia.

Quem foi Ranulfo Prata?

Lagartense, Ranulfo Prata nasceu em 1896 e apresentou os primeiros interesses na literatura ainda jovem, quando cursava Medicina na Bahia, e escreveu o conto ‘O tropeiro’, que foi publicado no Jornal A Tarde, de Salvador.

A obra trouxe reconhecimento ao seu nome no campo literário e acadêmico quando, em 1926, conquistou o prêmio de melhor romancista no concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras, com o conto ‘O lírio na torrente’. Depois de passados quatro anos de graduação em Salvador foi morar no Rio de Janeiro para concluir o curso em 1920 na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro.

Casou-se com a professora Maria da Gloria Brandão Prata e teve o seu primeiro filho, Paulo. No ano de 1924, decidiu se mudar para a cidade de Santos, São Paulo, onde o casal se radicou e até hoje estão os seus descendentes.

