Energisa doa R$23,5 mil ao Fundo da Infância e Adolescência de Areia Branca

08/02/19 - 10:09:01

Na manhã desta quinta-feira, 7, o prefeito de Areia Branca Alan Andrelino Nunes Santos recebeu das mãos do Diretor-Presidente da Energisa Sergipe Roberto Carlos Pereira Currais (RC) um cheque simbólico da doação de R$23,5 mil, destinada ao Fundo Especial da Infância e Adolescência (FIA) do município.

Os recursos disponibilizados aos FIA têm como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos infanto-juvenis, conforme determina a lei nº 8069/90 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. “O recurso chega em boa hora, porque vai permitir alavancar as políticas planejadas para 2019”, afirma Franciele Farias, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Infância e da Adolescência, órgão responsável pela administração dos recursos do FIA.

O prefeito finalizou a reunião destacando a importância da atitude da Energisa para a promoção de ações sociais no município: “É uma empresa responsável, que, além de prestar um serviço bom, também apoia o desenvolvimento social de Areia Branca. Só temos a agradecer”.

A doação de recursos, por meio de renúncia fiscal, faz parte de uma ação da Energisa para apoiar municípios sergipanos com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e sem histórico de inadimplência junto à empresa.

“Doações dessa natureza fazem parte da Responsabilidade Social da Energisa, uma iniciativa que vai além do próprio negócio de distribuição de energia. Somos uma empresa responsável e entendemos que apoiar o social também é uma obrigação nossa”, afirma RC.

Por André Brito

Foto assessoria