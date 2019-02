GOVERNO EMITE NOTA DE PESAR PELA MORTE DE ATLETA LAGARTENSE

08/02/19 - 12:57:16

Athila Paixão, de 17 anos, é natural do povoado Brasília, no município sergipano de Lagarto e foi confirmado na lista de vítimas fatais do incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro

O governador Belivaldo Chagas emitiu nota de pesar pelo falecimento de Athila Paixão, de 17 anos, atleta sergipano, do município de Lagarto, vítima do incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira (08), no Rio de Janeiro.

O incêndio atingiu a ala mais antiga do local, que servia de alojamento para categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, dez pessoas morreram e três estão feridas.

Em Barretos, onde cumpre agenda administrativa, Belivaldo se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. “Muito triste receber a notícia que um incêndio vitimou jovens em busca da realização de um sonho. Minha solidariedade e condolências aos familiares, em especial à família do lagartense Athila. Esperamos que as autoridades esclareçam, rapidamente, as causas do acidente e façam justiça a esses meninos”.

Natural do povoado Brasília, o garoto foi revelado pela Escolinha Geração do Futuro, a mesma por onde passou o jogador e conterrâneo dele, Diego Costa, que atualmente joga pelo Atlético de Madrid.