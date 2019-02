INCÊNDIO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO FLAMENGO DEIXA DEZ MORTOS E 3 FERIDOS

08/02/19 - 07:51:52

Um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos na madrugada desta sexta-feira (8). O Corpo de Bombeiros ainda não tem informação sobre os nomes das vítimas.

Equipes dos bombeiros ainda trabalham no local, conhecido como Ninho do Urubu, que fica no bairro da Vargem Grande.

As chamas atingiram principalmente os alojamentos onde dormiam os jogadores de base do time.

Agencia Brasil