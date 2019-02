Jerônimo Reis sobre Gustinho: “essa pessoa não aprendeu ser gente”

08/02/19 - 07:17:40

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (07) e sem citar nomes, disse que um deputado sergipano “não coordena nem o mandato dele” e o mais grave, que ele ” tem “o irmão com fama de bandido”.

A resposta foi rápida e na mesma tarde, Fábio Reis disse que “ele tem muito o que aprender e eu não respondo a pessoas insignificantes”.

Na manhã desta sexta-feira (08) o ex-deputado federal Jerônimo Reis também comentou sobre o que disse Gustinho e de forma dura afirmou que “essa pessoa ainda não aprendeu a ser gente. Ele vai para Brasília criar questões pessoais. Será que seu pai não ensinou a fazer política?”, questionou Jerônimo em entrevista ao jornal da Fan.

O ex-deputado foi mais além ao afirmar que Gustinho teria usado a influência do pai que é conselheiro do TCE para se eleger. “Eu ouvi dizer que o pai exigia que votassem no pai. Você veja que ele é o que mais torce para que o prefeito de Lagarto, seu aliado, perca o mandato, pelo menos é o que todos comentam aqui”, disse Jerônimo.

Ao final, o ex-deputado contou que ou ouviu do deputado federal Rodrigo Maia, que é seu amigo particular, ao se referir a Gustinho Ribeiro, que “ele é gasturento”, ironizou o ex-deputado e concluiu afirmando que “bandido é ele, alguém que age dessa forma, não pode ter outra classificação”.

Em resposta ao que disse o ex-deputado, o conselheiro do TCE, Luiz Augusto Ribeiro, pai do deputado Gustinho, disse que não se envolve com política. “Como pai tenho o maior prazer em vê-lo ganhar espaço político. Não tenho nada para falar sobre as discussões políticas dele. O mandato é dele e qualquer que seja a resposta sobre as declarações feitas, devem ser dadas por Gustinho”, afirmou.

Matéria atualizada para acréscimo de informações