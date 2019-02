JOÃO DANIEL SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE HIBERNAÇÃO DA FAFEN

08/02/19 - 05:04:58

Através de requerimento, o deputado federal João Daniel (PT/SE) requereu do ministro de Minas e Energia, almirante Bento Costa Lima Leite, informações sobre a hibernação das atividades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), unidade da Petrobras no município de Laranjeiras. O processo foi iniciado na semana passada. O requerimento nº 21/2019, foi protocolado na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, dia 7.

De acordo com o deputado, em março do ano passado, a direção da estatal anunciou a decisão de encerrar as atividades operacionais da Fafen em Sergipe, sob a alegação de possíveis prejuízos financeiros que vinha apresentando, mas sem divulgar maiores detalhes das razões para esta iniciativa. O anúncio de tal medida provocou uma série de protestos de trabalhadores, movimentos sociais e da sociedade, que levou a Petrobras a adiar a decisão e, posteriormente, optar pela hibernação da produção.

“Na qualidade de representante do Estado de Sergipe e preocupado com as consequências, precisamos analisar a questão, que é de grande relevância para a economia de nosso Estado e do país”, ressaltou João Daniel. No requerimento, o parlamentar solicita que o ministro de Minas e Energia informe formalmente se a Petrobras realizou pesquisas ou estudos que comprovam, em definitivo, a inviabilidade técnica e/ou econômica da Fafen/Laranjeiras, justificando o encerramento, temporário ou definitivo, de suas atividades e que, caso tenha sido feito esse levantamento, que seja apresentado para análise. João Daniel quer saber também quem foi a empresa responsável por tais estudos e qual a conclusão desses levantamentos.

Caso essa pesquisa não tenha sido realizada, o deputado quer saber em que se baseou a administração da companhia para anunciar, em uma primeira etapa, o encerramento das atividades da Fafen e, em um segundo momento, diante da péssima repercussão da medida, a hibernação da fábrica. Entre os pontos que o parlamentar sergipano solicita no requerimento ao ministro de Minas e Energia está também informações sobre se e quanto o Brasil importa de produtos semelhantes aos fabricados pela Fafen, quanto empregos, diretos e indiretos, ela gera e qual será o destino dos empregados que trabalham na unidade no caso de enceramento das atividades da mesma.

Além disso, João Daniel quer saber ainda que medidas poderiam ser adotadas pela Petrobras e pelas autoridades governamentais para garantir a continuidade operacional da Fafen em Sergipe. “A Fafen é uma empresa estratégica, de suma importância para a economia e para a produção de alimentos e em Sergipe e no Brasil, e não podemos aceitar que seja fechada ou privatizada. Este processo de hibernação é extremamente preocupante e vamos lutar para que a fábrica não seja vendida ou fechada”, disse o deputado João Daniel.

Foto: Márcio Garcez

Por Edjane Oliveira