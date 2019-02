Papiloscopistas da SSP identificam corpo de jovem que estava desaparecido

08/02/19 - 11:16:33

A equipe de papiloscopistas de plantão da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/SE) identificou nesta quinta-feira (07) o corpo de um jovem de 22 anos que foi encontrado em um banco de areia no Rio do sal próximo ao loteamento São Braz em Nossa Senhora do Socorro.

Max Marlley, de 22 anos, desapareceu após sair de casa no Conjunto Marcos Freire III em Nossa Senhora do Socorro para ir a um culto evangélico no conjunto Bugio em Aracaju. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que ele foi vítima de afogamento.

O corpo do jovem foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira, sob louvores, orações e homenagens de amigos e familiares.

Foto arquivo familiar