Agente da PRF é baleado após acidente em frente ao posto em Itabaiana

08/02/19 - 05:30:19

Um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal foi baleado na noite desta quinta-feira (07) após atender a uma colisão que ocorreu em frente ao posto policial no município de Itabaiana.

As primeiras informações são de que houve uma colisão e um dos motoristas teria corrido para dentro do posto onde os agentes estavam e pedido ajuda aos patrulheiros. Um dos agentes que atendeu a ocorrência acabou entrando em luta corporal com o motorista que teria sacado de uma arma e alvejado o patrulheiro nas costas.

Em seguida o outro agente ao notar o colega baleado também revidou e feriu o agressor. Os dois foram socorridos e encaminhados para o hospital de Itabaiana, porém o motorista envolvido na confusão não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o patrulheiro recebeu atendimento médico em Itabaiana e em seguida foi transferido para um hospital particular em Aracaju. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Com informações de Sandoval Noticias