POLÍCIA CIVIL PRENDE CINCO TRAFICANTES EM PORTO DA FOLHA

08/02/19 - 12:28:08

Os alvos da operação são drogas, armas irregulares e suspeitos de homicídios

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 8, foi realizada uma operação com o intuito de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, no município de Porto da Folha, sertão de Sergipe.

A ação visa combater o tráfico de drogas, retirar de circulação armas de fogo irregulares, além de investigação sobre homicídios. “Trata de uma investigação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Porto da Folha, drogas essas principalmente crack, maconha e cocaína, e também a investigação sobre homicídios e posse de armas. Apreendemos dinheiro e drogas, realizamos quatro autos de prisão em flagrante e um termo circunstanciado”, afirma o delegado Neviton Rodrigues.

A operação conta com policiais civis das delegacias de Canindé, Carira, Aquidabã e Nossa Senhora da Glória, além do apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Canil da PM e do Pelotão de Caatinga.

Foram presos José Carlos Lima da Silva, conhecido como “Lulinha”, Aloisio Pereira da Silva, vulgo “Lulu”, José Robson Pereira Lima de Souza, o “Pintinho”, Vinicius Farias da Silva e José Edivanio Feitosa da Silva.

“As investigações começaram a cerca de seis meses, solicitamos mandados de busca e apreensão ao poder judiciário e ao poder público que foi deferido, e realizamos essa operação nesta sexta, 08. Os fatos acontecem no centro, baixada e caraíbas”, completou o delegado.

Fonte e foto SSP