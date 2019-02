PRF/SE INCINERA NESTA SEXTA-FEIRA 1.800 KG DE ENTORPECENTES

08/02/19 - 06:43:50

A Polícia Federal em Sergipe realiza, nesta sexta-feira (08), a primeira incineração de entorpecentes do ano. Serão incineradas cerca de 1,8 toneladas (uma tonelada e oitocentos quilos) de entorpecentes, entre maconha e cocaína, apreendidas nos últimos meses durante operações policiais.

O evento contará com a presença de Fiscais da Vigilância Sanitária, servidores do Ministério Público e Representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes e Fiscais da ADEMA.

As autorizações judiciais para incineração dos entorpecentes foram obtidas nos Juízos das Comarcas de Aracaju,Cristinápolis, Laranjeiras, Japaratuba/SE.

Estatísticas:

Em 2018, intensificado o trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes no Estado, foram apreendidos aproximadamente 02 toneladas de maconha e 89 quilos de cocaína, 8 kg de crack e pasta base.

No ano 2019, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu cerca de 300 kg de maconha, 01 kg de cocaína.

Comunicação Social – SR/SE