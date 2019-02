SES apoia “Seminário de Acolhimento aos Gestores do SUS”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através das Diretorias de Atenção Integral à Saúde (DAIS), Vigilância em Saúde (DVS) e de Planejamento (DIPLAN), participa do “Seminário de Acolhimento aos Gestores do SUS”, realizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Sergipe (COSEMS) em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais (CONASEMS) e com o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde (NEMS). O evento acontece no Quality Hotel nos dias 7 e 8 de fevereiro, das 9h às 18h, e conta com a presença de gestores de saúde dos 75 municípios do estado de Sergipe que terão a oportunidade de participar de diversas palestras e trocar experiências através da escuta e acolhimento de suas expectativas.

Parceira constante do COSEMS na realização desse evento, a SES disponibilizou cerca de 40 técnicos que estarão presentes nos dois dias do encontro acolhendo e tirando dúvidas dos municípios em sala especialmente reservada para o atendimento individual.

“É papel do Estado fazer a coordenação das políticas de atenção e vigilância e estamos participando desse evento promovido pelo COSEMS devido à importância de esses novos secretários terem acesso à agenda da saúde. Durante o evento, o COSEMS oportuniza uma sala de atendimento aos municípios e a gente está aqui com a presença dos técnicos do Planejamento, Vigilância à Saúde e da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, em especial das coordenações de atenção primária e de Assistência Farmacêutica, permitindo aos gestores tirar suas dúvidas sobre os programas do Ministério da Saúde, sobre o dia a dia e a situação de saúde dos seus municípios”, explica o diretor da Dais, João Lima Junior.

O secretário executivo do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS)¸ Salviano Augusto de Almeida Mariz, foi organizado o seminário com temas de fundamental importância para quem está começando e enriquecer quem já continua. “Resolvemos fazer esse acolhimento mesmo no meio da gestão porque, hoje, temos 58 novos secretários. Então o objetivo foi promover toda essa acolhida, informações, temas importantíssimos para a gestão. Trouxemos o presidente do CONASEMS, Mauro Guimarães Junqueira, os dois vice-presidentes do CONASEMS do Pará e do Ceará além da Dra. Lenir, consultora jurídica do CONASEMS, que lançou um livro e cada gestor receberá um exemplar”, diz.

Para a secretária de Saúde do Município de Salgado, Sonia Maria dos Santos, estar no Seminário de Acolhimento aos novos gestores é sempre importante pela experiência de compartilhar as questões de saúde, de financiamento e principalmente conhecer as novas tecnologias, que estão sempre surgindo, além compartilhar com os novos colegas as dificuldades de gestão.

“Eles têm a preocupação de fazer esse Seminário sempre que há mudanças de gestão para poder inteirar o gestores de como é a gestão da saúde e onde podem buscar informações importantes para o gerenciamento como, por exemplo, as redes de assistência, de atenção básica, de assistência farmacêutica, a rede especializada e os sistemas de informações mesmo, que são complexos, para um gestor novo que ainda não tenha propriedade. É importante, também, para que se reconheça quem são os coordenadores, os responsáveis, para poder tomar decisões melhores e resolver os problemas que são encontrados no município. Então é um evento de extrema importância”, reforça Sonia.

Programação segue:

08 de fevereiro (sexta-feira)

8h30 às 18h – Exposição das Experiências “Sergipe, aqui tem SUS” e Atendimento Individualizado aos Gestores

8h30 às 10h – Mesa Redonda “Judicialização na Saúde”

10h às 11h – Palestra “Financiamento do SUS: Perspectivas após Emenda Constitucional 95/2016

11h10 às 12h – Palestra “Atenção Primária à Saúde: desafios e perspectivas, com foco no seu fortalecimento”

12h30 – Almoço

14h às 14h30 – Palestra “A importância do COSEMS na vanguarda e avanços do SUS”

14h40 às 17h – “158º Assembleia do COSEMS”

Fonte e foto SES