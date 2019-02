TRÂNSITO NA AVENIDA BEIRA MAR SERÁ ALTERADO NO SÁBADO

08/02/19 - 07:40:34

Devido à realização de bloco, trânsito na avenida Beira Mar será alterado na tarde do dia 9

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, informa que o trânsito na avenida Beira Mar será excepcionalmente alterado a partir das 14h30 do próximo sábado, 9, devido à realização de um bloco pré-carnavalesco. A previsão é que a via esteja totalmente liberada às 19h30.

O percurso vai do cruzamento da avenida Augusto Maynard com Ivo do Prado até a rotatória da ponte que dá acesso ao bairro Coroa do Meio, na avenida Beira Mar. Os dois sentidos serão afetados, mas de forma gradativa, à medida em que o trio elétrico e o público forem avançando. Ou seja: os agentes de trânsito vão bloqueando a passagem dos veículos apenas nos trechos com presença de foliões, dando sequência a essa dinâmica até o final do bloco.

Durante a realização do evento, os condutores que estiverem no sentido Praia/Centro serão desviados para a avenida Tancredo Neves. Aqueles que atravessarem a ponte da Coroa do Meio no sentido Beira Mar não poderão convergir à direita. Já os que seguirão da avenida Jornalista Santos Santana com direção à ponte, terão acesso livre.

A SMTT recomenda que a população evite percorrer a avenida Beira Mar neste período e busque rotas alternativas por outras vias, como as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes e Augusto Franco, por exemplo.

Transporte público

As linhas do transporte público que passam pela avenida Beira Mar terão seus itinerários alterados a partir das 14h. São elas:

003 – João Alves/Orlando Dantas

004 – Santa Maria/Mercado

007 – Fernando Collor/Atalaia

008 – Porto Sul/Bairro Industrial

035 – Terminal Rodoviário/Nova Saneamento

041 – Aquarius/Centro

051 – Atalaia/Centro

100 CS1 – Circular Shoppings 01

100 CS2 – Circular Shoppings 02

310 – Terminal Rodoviário/Shopping Riomar

409 – Riomar/D.I.A.

410 – Inácio Barbosa/Jardins / D.I.A.

701 – Jardim Atlântico/Centro

702 – Augusto Franco/Beira Mar

717 – Mosqueiro/Centro

Esquema de trabalho

A SMTT deslocará 30 agentes de trânsito com viaturas e motocicletas para organizar o fluxo de veículos na região, orientar os condutores e garantir a segurança viária no local. “Organizamos um esquema no trânsito para minimizar ao máximo os transtornos as pessoas que não participarão do evento. Teremos sinalizações e agentes na região durante toda a realização da festa para a organização do fluxo e do trânsito”, afirma Thiago Alcântara, diretor de Trânsito da SMTT.

Fonte SMTT