GRUPOS DÃO CERTO… E DINHEIRO

09/02/19 - 00:01:18

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Não há dúvida que os grupo sociais, em todo o mundo, são uma revolução na mídia, por dois fatos: o imediatismo da divulgação de informação mentirosa ou não, e pela agilidade e criatividades de quem tecla coisas más. Como há espaço livre para tudo e todos, inclusive para que se pratique o anonimato, a força dos grupos é tamanha que promove bandidos, desqualifica honestos, incentiva à guerra, derruba Governos, tem o poder de desmistificar a verdade e a força de fixar a mentira.

A imprensa, principalmente a impressa, está sucumbindo em todo o mundo. Um fim lamentável, triste, melancólico, quase incontrolável. Os noticiários das TVs – todos eles – são repetitivos e enfadonhos, exatamente pela falta da informação fácil e negativamente criativa. Os pruridos asfixiaram a imprensa como um todo. O cuidado com a confirmação de dados, as técnicas para levar o conteúdo sem falhas à população, a editoria para priorizar as melhores notícias, tudo isso se perde diante da criatividade irresponsável dos que estão livres, leves e soltos para escreverem o que melhor lhes convier. Principalmente as mentiras que cobrem o mundo em minutos e que dificilmente serão desfeitas.

Os espaços estão escancarados aos internautas. Muitos responsáveis, mas um número imenso que usa os meios disponíveis para ver o circo pegar fogo. Não há responsabilidade sobre o que se revela, mas na causa pelo tumulto. Até o Papa aderiu às redes sociais para falar sobre as coisas de Deus. E, se de repente, alguém usar o nome do Papa para questioná-lo só por sacanagem? Não haverá absolutamente nada, apenas a percepção estupefata, por milhões no mundo, de que o Francisco também escreve bondades do diabo.

Infelizmente essa sensação do que pode ser mentira ou verdade mexe com o tesão de quem ler. Mexe e amedronta. E se respeita mais quem fala nos grupos, que aqueles que fazem programas de radio, escrevem em jornais ou se apresentam na TV. A oposição declarada a qualquer Governo, e os anarquistas por opção, usam os grupos como um manjar dos deuses para implantar mentiras e aterrorizar qualquer sistema de poder. Quê fazer? Simplesmente participar…

Aliás, percebe-se que essa “esculhambação organizada” vem dando certo… e dinheiro.

AUDIÊNCIA COM MOURÃO

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) terá audiência com o vice-presidente general Mourão, em Brasília, para tratar sobre a questão da Fafen. Vai pedir que a Petrobrás não hiberne a fábrica agora, porque provocará redução no preço e dará prejuízo. A Fafen já tem três empresas interessadas em sua compra.

FICA MUITO TRISTE

O governador Belivaldo Chagas diz que ficou “muito triste” com a notícia do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo. Prestou solidariedade e condolências aos familiares, em especial à do lagartense Athila Souza Paixão, de 14 anos.

CONFORTE A TODOS

O ex-deputado federal Valadares Filho também se manifestou: “em nome da família do nosso conterrâneo de Lagarto, me solidarizo com os familiares de todas as vítimas dessa grande tragédia. Que Deus conforte a todos”.

MENOR PROPORÇÃO

Os velhos grupos Saramandaia e Bole-bole estão em ebulição também em Lagarto. Coisas da época de Rosendo Ribeiro e Arthur Reis, extraídas de uma novela quase centenária e mambembe da Rede Globo, que expunha o radicalismo capenga.

ATÉ O MOMENTO

Ainda hoje Lagarto mantém os grupos políticos divididos entre Saramandaia e Bole-bole, através de jovens parlamentares que pregam o novo, incorporados em Gustinho Ribeiro e Fábio Reis. Depois se proclamam arautos das mudanças…

FOFOCAS IRRITAM

O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) disse que essas conversas de que seu partido esteja discutindo a SMTT de Aracaju “é pura fofoca de gente interessada no PRB, que tenta criar uma agenda negativa para a legenda”. E acrescentou: “isso não existe”.

TENDÊNCIA NATURAL

Segundo ainda Heleno Silva, o PRB apoiou Edvaldo Nogueira (PCdoB) nas eleições municipais de 2014 e tem a tendência natural de voltar a apoiá-lo para a reeleição: “mas isso não foi conversado e nem discutido em nenhum momento com ninguém”.

CONFIRMA RELAÇÃO

Heleno Silva revela que tem uma relação política muito boa com o deputado Fábio Mitidieri, construída durante a campanha em segundo turno do governador Belivaldo Chagas, “quando voltamos a apoiar a reeleição”.

PARREIRA HORTAS

O deputado Garibaldi Mendonça (MDB) disse ontem que ninguém falou com ele sobre indicação de diretor do Parreiras Horta (soube pela imprensa) e também que não foi convidado para participar de qualquer reunião sobre isso.

DEPOIS DO RETORNO

Garibaldi soube que depois do retorno às sessões plenárias, o governador Belivaldo Chagas vai convocar os deputados da base para uma reunião, cuja pauta ainda não foi divulgada, mas tratará do bom relacionamento com a bancada.

NÃO TEM NADA A VER

Sobre o fato de ter sido candidato a presidente da Alese em chapa contra Luciano, o deputado Garibaldi diz que “isso passou, não tenho nada contra Luciano Bispo e sou aliado ao Governo Belivaldo”.

REUNIÃO NA CNB

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, participou ontem da análise de conjuntura na reunião da Construindo um Novo Brasil (CNB), tendência interna do partido, preparatória para encontro da executiva nacional que acontece hoje.

TEVE SAMBINHA

O Diretório Municipal do PT comemorou ontem o aniversário do partido, em sua sede, com discursos e memórias. No final um sambinha que ninguém é de ferro. Houve antecipação da data – que é dia 10 – a pedido da Executiva Nacional.

GUALBERTO CONVERSA

Francisco Gualberto (PT) teve conversa com o cordial senador Rogério Carvalho (PT) e reclamou do deputado Iran Barbosa (PT), que se absteve de votar na chapa à Mesa da Alese que ele estava presente: “assim, o PT não dá para continuar”. Conciliador, Rogério pediu: “releve amigo, releve.”

PROBLEMA NA CAIXA

A Caixa Econômica teria deixado de pagar o salário de 12 servidores do INSS, alegando que as contas não existem. Esse pessoal já recebe na mesma agência há anos e o Sindicato da classe já entrou com liminar pedindo o pagamento imediato.

FORO PRIVILEGIADO

O deputado Capitão Samuel dá toda força ao fim do Foro Privilegiado. Usa as Redes para dizer que “todos devem investigar a todos, sem pedir autorização a ninguém, quando deseja”. E decanta: “novos tempos…”

COLÉGIO MILITAR

Samuel também espera que o governador Belivaldo Chagas (PSD) aceite “nossa sugestão”, de iniciar o ensino militar público. “Queremos apenas um Colégio Militar”. Acrescenta que o Projeto Piloto já está pronto. Samuel é bolsonarista doente.

ALIANÇA COM SÉRGIO

O ex-prefeito de Glória, Sergio Oliveira, está se aliando politicamente à empresária Jânia Mota, irmã da deputada Janier Mota. Os dois pensam nas eleições municipais, em que Serginho pode ser o candidato a prefeito. Ele hoje trabalha no gabinete de Janier.

Nas redes sociais

///Convite irrecusável – O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) recebeu convite para que permaneça em Brasília, com um pedido de que não recusasse. Segunda-feira Eduardo vai retornar à Brasília exatamente para anunciar que ficará em Sergipe, para exercer a medicina e continuar fazendo política.

///Visita a senadores – Quarta-feira passada, Eduardo Amorim estava em Brasília e conversou com amigos como Tasso Jereissati, Geraldo Alckmin e outros tucanos. Esteve também no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), com quem sempre se deu muito bem, para uma conversa amigável.

///Faz visita – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) visitou Ancelmo Luiz de Souza, novo diretor-presidente do DER, e Carlos Alberto, novo diretor de tecnologia. Indicações dele. Mitidieri acha que vão fazer a diferença na “excelente gestão do órgão. Tenho certeza que os dois vão desempenhar um ótimo trabalho!”

///Clima bom na Câmara – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse ontem que o novo clima na Câmara Federal é muito bom. Percebeu que “há muita gente nova muito empolgada e pensando que vai resolver todos os problemas do País”. Considera isso natural do momento mas admite que depois “todos entram no clima”.

///Adquirir carreta – A entidade conhecida por “Mulheres de Peito” vai iniciar campanha em todo o Estado, na próxima semana, à cata de recursos para aquisição de uma carreta que visite municípios do interior para tratamento do câncer da mama. Vai tentar recursos junto a empresários, outras entidades e a sociedade em geral.

///Muito sentido – Como torcedor do Flamengo, o senador Rogério Carvalho está muito sentido com o incêndio que aconteceu no Centro de Treinamento. Mais ainda por saber que um jovem lagartense, o Athila Paixão, também foi vítima desta tragédia. Minha solidariedade à Nação Rubro Negra e à família do nosso lagartense.

Conversa

Robôs pagos – O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que está sendo atacado por robôs pagos e recebe resposta contundente de advogado.

Ninho do Urubu – Sargento Anderson diz que volta ao Twitter em dia triste. Que Deus conforte os corações dos familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Lagarto chora – Muita tristeza em Lagarto com a morte de Athila Paixão em meio ao incêndio do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Bole-bole e Saramandaia choram.

A quê serve? – Clóvis Silveira faz pergunta incômoda: “sem querer ofender os milhares de advogados honestos que existem no país: Pra que serve a OAB mesmo?”

Por tragédias – O Rio está marcado por tragédias: a chuvarada de quarta-feira e o incêndio no Flamengo. Todos com muitas vítimas fatais.

Vota em Davi – Senadora Maria do Carmo divulga que não votou em Renan Calheiros para presidente do Senado, mas em Davi Alcolumbre.

Presídio comum – O novo Superintendente Regional da PF no Paraná, Luciano Flores, disse que o ex-presidente Lula deveria ser transferido para um presídio comum.

Fazer política – O momento é mau para ministros do STF. Os ministros têm que se recusar a fazer política. Justiça não se faz com ministro tomando partido, literalmente.

Coisa de otário – Passo a concordar plenamente que na vida, principalmente na imprensa, a gente vale pelo mal que pode fazer. Solidariedade é coisa de otário.