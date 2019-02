MOTOTAXISTA É MORTO QUANDO SAIA PARA TRABALHAR EM CARIRA

09/02/19 - 07:49:24

Um mototaxista foi assassinado no inicio da manhã deste sábado (09) quando saia para trabalhar no município de Carira

As informações são de que o crime foi praticado durante o assalto onde elementos o interceptaram entre a região conhecida como Baixa grande e Carira, onde ele residia. O mototaxista conhecido como “Zé de Jovem mototáxi” foi alvejado com um tiro e morreu no local.

Em seguida os bandidos fugiram levando a motocicleta da vitima.

A polícia foi acionada e está no local fazendo os levantamentos mas até o momento ninguém foi preso.

Foto redes sociais – PM2INFORM

Munir Darrage