NEÓPOLIS RECEBE QUASE R$ 500 MIL EM RECURSOS DO MANDATO DE ANDRÉ MOURA

09/02/19 - 06:00:07

Quatro povoados em Neópolis – Pindoba, Cacimbas, Betume e Flor do Brejo – serão beneficiados com a entrega de duas ambulâncias na manhã desta sexta-feira (08) pelo prefeito Célio Lemos. Os veículos, cada um no valor de R$ 80 mil, foram adquiridos com recursos viabilizados por André Moura, durante o mandato de deputado federal.

Além disso, a população terá um dos mais importantes espaço de lazer e convivência do município revitalizado, a praça José Teixeira Alves, conhecida como praça Tiradentes, teve a assinatura da ordem de serviço para início das obras. Orçada em R$ 234 mil, após concluída a obra, o espaço contará com gazebos, pergolados, parque infantil, pontos de comércio e acessibilidade para beneficiar toda a comunidade.

De acordo com o prefeito, “Todos os benefícios e obras executadas em Neópolis, de dois anos para cá, são frutos do trabalho de André” salientou, pois o município passa por uma crise financeira.

AssCom/AM