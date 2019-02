Trabalho de “Gordinho do Povo” nas redes sociais vira matéria de TV

09/02/19 - 09:58:36

O trabalho que vem sendo realizado por Lenilson de Melo, o “Gordinho do Povo”, 31 anos, virou matéria em um programa de TV.

Gordinho do Povo criou um grupo de WhatsApp, além do Facebook e Instagram e há cerca de um ano vem realizando um trabalho, divulgando informações de um modo em geral, porém de forma mais ativa, os destaques policiais. Por conta desse trabalho, Gordinho tem hoje tem cerca de 17 mil seguidores, a quem ele mantém informado diariamente com suas postagens.

Nesta semana, a TV Atalaia exibiu uma matéria, onde divulga o trabalho do blogueiro. Durante a entrevista, Gordinho disse que “tudo começou com uma brincadeira e ai as pessoas me diziam que não dava dinheiro, mas eu acabei gostando e fui a fundo e hoje graças a Deus tenho muito seguidores a quem agradeço pelo apoio e o respeito ao nosso trabalho”, disse Gordinho.

Ainda sobre suas páginas nas redes sociais, “Gordinho do Povo” lembra que esse trabalho tem ajudado a muitas pessoas. Ele lembra dos casos de pessoas desaparecidas e que são localizadas após a sua divulgação. “Veja, nós já tivemos vários casos de pessoas que estavam desaparecidas, até mesmo de outros estados e que foram localizadas graças ao nosso trabalho. Isso é gratificante e é o que me mantém animado para continuar com nosso trabalho”, afirmou o blogueiro.