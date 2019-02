Corpo de Áthila chega ao povoado Brasília com muita tristeza e comoção

Reconhecimento – Segundo informações do G-1, em O Globo, os Os familiares do atleta fizeram o reconhecimento do corpo. No sábado (9), a assessoria de imprensa do Clube de Regatas do Flamengo informou que o presidente do clube, Luiz Rodolfo Landim Machado, esteve com os familiares das vítimas do incêndio e que está dando toda a assistência necessária.

Athila tinha 14 anos, era filho único, atuava como atacante e no dia 11 de março completaria 15 anos. O adolescente começou treinando na escolinha ‘Geração Futuro’, na cidade de Lagarto e viajou para o Rio de Janeiro para realizar testes no Flamengo no dia 28 de março de 2018.

No dia 9 de abril, ele recebeu a notícia de que foi aprovado nos testes e ficou no clube carioca. O jovem atacante jogou a Copa Zico, em 2018, e se destacou pelos 3 gols que marcou na partida.