FLAMENGO FRETOU UM JATINHO PARA TRAZER O CORPO DE ATHILA

10/02/19 - 08:47:24

A assessoria de comunicação do Flamengo informou neste sábado (09) que o corpo do atleta sergipano, Áthila Paixão, 14 anos, foi identificado no Instituto Médico Legal(IML) do Rio de Janeiro, através de sua arcada dentária. Athila foi a sétima vítima do incêndio a ser identificada.

No final da tarde de ontem, a assessoria informou que o clube fretou um jatinho para transportar para Lagarto, o corpo Athila e seus pais, que se encontram no Rio.

Foto: Reprodução/Instagram