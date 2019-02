PREFEITURA RETOMA OS ATENDIMENTOS NA UPA FERNANDO FRANCO

10/02/19 - 06:00:20

Na noite deste sábado, 9, após as últimas adequações estruturais no Hospital de Pequeno Porte (HPP) Fernando Franco, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), conseguiu retomar os atendimentos clínicos de forma plena.

O retorno das ofertas foi possível após a desinterdição do setor clínico (decretada pelo Conselho Regional de Medicina) e da desinterdição de algumas salas (decretada pelo Conselho Regional de Enfermagem – Coren), ocorridas nos últimos dias 8 e 9 de fevereiro, respectivamente.

As adequações já estavam dentro do cronograma da SMS antes mesmo da interdição ética ser decretada pelo Coren. Prova disso foi a brevidade da limitação imposta pelo órgão fiscalizador, que liberou o funcionamento de todos os ambientes em pouco mais de 24 horas.

Sobre as escalas médicas do setor clínico, a gestão informa que para resolver a situação foi fundamental a contratação de profissionais via pessoa jurídica, o que dinamizou a prestação de serviço e garantiu a assistência de qualidade aos aracajuanos.

A Prefeitura reforça o compromisso que tem com a população, sobretudo na questão da Saúde Pública. Em apenas dois anos, a gestão municipal já conquistou diversas melhorias, a exemplo da redução de dezenas de filas de espera (30 delas zeradas), implantação do prontuário eletrônico e milhões investidos em compra de novos equipamentos e materiais médico-hospitalares.

Fonte e foto SMS