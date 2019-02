Sargento da polícia militar é baleado durante tentativa assalto em Itabaiana

10/02/19 - 07:53:10

Mais um policial militar sergipano é baleado durante uma tentativa de assalto

O sargento PM Marcos, foi baleado na noite deste sábado (09) no município de Itabaiana, durante uma tentativa de assalto. As informações são de que o militar foi atingido por um tiro na perna esquerda.

Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital regional de Itabaiana e em seguida encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe em Aracaju. O sargento Marcos não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e esteve no local fazendo os levantamentos e sem seguida iniciaram as buscas para tentar localizar e prender o assaltante mas até o momento ninguém foi preso.

Com informações do Gordinho do Povo