2ª Edição do Grito de Carnaval da Equilíbrio Clínica Dia acontece em Aracaju

11/02/19 - 17:00:18

Já é Carnaval em Aracaju, e a folia atinge todas as áreas, inclusive a saúde mental. Acontece no próximo dia 20 de fevereiro, quarta-feira, a Segunda Edição do Grito de Carnaval da Equilíbrio Clínica Dia Referência em Saúde Mental a partir das 14h00. O bloquinho terá concentração em frente a clínica que fica localizada na Rua José Pacheco, 491, Bairro Jabotiana e sairá desfilando pela Praça do Conjunto Sol Nascente.

“Teremos canções clássicas do samba e músicas típicas do carnaval que vão animar os pacientes, familiares, amigos, colaboradores e toda a comunidade, pois a festa é aberta para o público”, afirma Kelly Coutinho, Responsável Legal da Equilíbrio Clínica Dia.

A programação também vai contar com decoração, marchinhas e convidados especiais.

“A ideia é fazer com que todos entrem no ritmo do carnaval com muita alegria e paz, fazendo a festa com muita saúde”, afirma Kelly.

Fonte e foto: Rodrigo Alves