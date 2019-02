ACIDENTE ENVOLVENDO MICROÔNIBUS E MOTO DEIXA UM MORTO

11/02/19 - 05:30:10

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Coopertalse e uma motocicleta fez mais uma vitima fatal em rodovia no interior do estado.

O acidente foi registrado no final da tarde deste domingo (10), próximo ao povoado Mata, no município de Itabi. O condutor da motociclista identificado como José Cláudio, 50 anos, morador do povoado Furtuoso, município de Canhoba, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O corpo do motociclista foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Foto redes sociais – Sergipe é Noticia