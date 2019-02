Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas realizará prévia carnavalesca

11/02/19 - 14:29:52

Separe sua alegria, diversão e venha curtir em alto astral a Lavagem da ASSAT, uma prévia carnavalesca promovida pela Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (ASSAT) que será realizada no próximo dia 17 de fevereiro a partir das 12h, no Deck Sushi Lounge. As atrações da festa serão: Maraisa Figueiredo e Projeto Axé Music.

Os ingressos estão à venda na sede da ASSAT e no Deck Lounge ou se preferir pode ser solicitado o ingresso delivery através do contato (79) 9 9988-8666. Para os associados da ASSAT o valor do ingresso é de R$ 20 e para os não-sócios é de R$ 35. Adquira logo o seu porque eles são limitados.

O quê: Lavagem da ASSAT

Quem: ASSAT

Quando: 17 de fevereiro

Horário: A partir das 12h

Local: Deck Sushi Lounge

Por Maraisa Figueiredo