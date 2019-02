BPRP prende traficante e apreende 4 quilos de maconha em Socorro

11/02/19 - 08:23:13

Na madrugada desta segunda-feira (11), militares do Batalhão de Policia de Radiopatrulha efetuaram, após procedimento de busca pessoal e identificação no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro, a prisão de Emerson Bezerra Soares da Silva e apreenderam 4 quilos de maconha, sendo 2 quilos prontos para comercialização e outros 2 do entorpecente prensado, 250 gramas de cocaína, 4 balanças digitais de precisão R$117,15 é uma motocicleta.

Os radiopatrulheiros realizavam patrulhamento pela região do Conjunto Jardim, quando notaram que um veículo Cross Fox de cor prata realizou uma manobra perigosa ao avistar a viatura policial.

Um acompanhamento tático policial foi realizado e o veículo foi interceptado e seu condutor, identificado como Emerson Bezerra Soares da Silva, revistado.

Com ele, que já foi preso outras vezes pelo crime de tráfico de drogas, foi encontrado num primeiro momento 250 gramas de cocaína e 19 buchas de maconha.

Após receber voz de prisão, o indivíduo confessou que em sua casa havia mais drogas e lá, os militares encontraram 4 quilos de maconha, 4 balanças de precisão, facas usadas para cortar e acondicionar a droga, R$ 117,15 (cento e dezessete reais e quinze centavos) e uma motocicleta Honda Biz 125, de placa policial NVJ-5855, que foi conduzida, com o material apreendido e o suspeito, à Delegacia Plantonista Norte para a adoção das demais medidas legais e administrativas.

Colaboração SD Oliveira Filho