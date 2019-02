CINCO PESSOAS FICAM FERIDAS EM TIROTEIO NO BUGIO, EM ARACAJU

11/02/19 - 05:44:30

Moradores da comunidade do Joel Nascimento, no conjunto Bugio, viveram momentos de terror na noite deste domingo (10), quando cinco pessoas foram atingidas por tiros.

A confusão teria começado quando homens tentaram matar um ex-presidiário, conhecido como “Cenoura”, desencadeando um tiroteio onde pelo menos cinco populares, que estavam próximo ao local e que não tinha nada a ver com a confusão, acabaram ficando feridos.

O que chamou a atenção que a arma usada na tentativa de homicídio era pistola de grosso calibre e isso pode ser comprovado pelas cápsulas que ficaram jogadas ao chão.

As vitimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Policiais do 8º Batalhão estiveram no local fazendo os levantamentos e ouvindo as pessoas para tentar localizar os agressores que continuam foragidos.