EMSURB RECOLHE LIXO DESCARTADO DE FORMA IRREGULAR EM ARACAJU

11/02/19 - 13:38:36

Mais uma vez a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) foi obrigada a destinar funcionários para fazer coleta de lixo que foi descartado de forma irregular na capital.

Sobre esse fato, a Emsurb emitiu uma nota explicando que o lixo já foi recolhido e disponibiliza um telefone para que os serviços possam ser solicitados.

Veja o que diz a nota

Com relação ao lixo descartado no canteiro central de uma das avenidas do bairro Santo Antônio, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informou que tomou conhecimento desta ação, totalmente irregular, na manhã desta segunda-feira, 11. Segundo a Assessoria de Comunicação, os agentes de limpeza fizeram o recolhimento dos resíduos já nas primeiras horas de trabalho. “A coleta de lixo domiciliar é realizada, diariamente, no Santo Antônio. Além disso, os moradores podem descartar objetos, móveis e eletrodomésticos, sem serventia, por meio do Programa Cata Treco que, inclusive, estará no bairro na próxima quinta-feira, 14”, ressaltou a assessoria. Qualquer cidadão ou cidadã que reside em Aracaju pode solicitar os serviços da Emsurb através da Ouvidoria pelo número (79) 3021-9908.