FACILIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR SÃO APRESENTADAS

11/02/19 - 16:59:32

Na tarde de quinta-feira (07), um grupo de empresários do comércio varejista e de materiais de construção participaram de uma apresentação sobre as facilidades e oportunidades de compra de produtos no mercado internacional, por meio das atividades do comércio exterior, com o consultor Luizandré Barreto, da Fecomércio Alagoas, convidado pela Fecomércio Sergipe, para mostrar como os negócios podem ganhar em compra de produtos de qualidade e conseguir mais competitividade no mercado local.

O consultor Luizandré Barreto deu orientações de como as empresas podem fazer transações de comércio exterior, por meio de negociações com representantes comerciais em vários países que têm produção ofertada em custo menor, para vários tipos de mercadorias. Barreto apresentou cases de relacionamento comercial exitosos com empresas da China, Estados Unidos, Índia, Panamá, entre outros mercados internacionais.

Segundo o consultor, empresas de quaisquer tamanhos podem efetuar compras no mercado internacional, com envio de forma individual ou compartilhada com outros empreendimentos. Destacou que por meio do comércio exterior, os empresários podem ter mais acesso a produtos de qualidade, com benefícios fiscais para a compra, o que resulta no custo final menor que no mercado nacional. Para ele, os empresários precisam ter em sua mente a compreensão das regras comerciais e aduaneiras de cada país.

Barreto destacou que as operações de compras com produtores do exterior são completamente seguras e o empresário não irá adquirir produtos de qualidade inferior, sim os requisitados dentro de suas exigências para a comercialização no mercado sergipano. A apresentação contou com a presença do presidente da Fecomércio Alagoas, Wilton Malta, que veio para Sergipe, visitar o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, valorizou a iniciativa de promover o estímulo às compras no mercado internacional, destacando que os produtos chegam com um percentual de economia considerável, que resulta na venda com preços mais competitivos para o comércio sergipano.

“Trazer esse esclarecimento para os empresários é uma das missões da Fecomércio, que busca as melhores alternativas para que as empresas sempre tenham produtos de qualidade em uma boa relação de custo x benefício para o empresário e os consumidores. Sabemos que o mercado internacional tem produção de alta qualidade e que esses bens podem chegar com condições mais atrativas de compra para as empresas, o que resulta em mais vendas com menor investimento e também no preço mais convidativo para o consumidor”, afirmou.

Por Márcio Rocha