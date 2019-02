GTA MINISTRA CURSO E TREINAMENTO SOBRE A OPERAÇÃO DE DRONES

11/02/19 - 15:02:39

O treinamento abrange as áreas de atuação civil e da segurança pública

O Grupamento Tático Aéreo (GTA), em parceria com a Associação Brasileira de Multirrotores (ABM) e o Sergipe Drones, está realizando o “Curso de Operador em Aeronave Remota e Operações Complexas”. Os treinamentos tiveram início nesta segunda-feira, 11, na Academia de Polícia Civil (Acadepol) e têm como objetivo a formação de operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas, os Drones.

No curso, estão sendo abordadas disciplinas como A história dos drones, Avaliação de risco operacional, fator humano na operação aérea, abordagem de prevenção criminal, solicitação de voo com aprofundamento no sistema de Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Sarpas), além de toda a legislação vigente para o tema.

O curso teve início nesta segunda-feira e segue até quinta-feira, 14, com a parte teórica das 08h as 12h; e na sexta-feira, 15, e no sábado, 16, será dado continuidade com a aplicação da parte prática com voos coordenados, que será realizada na Vila Naval da Marinha, na Barra dos Coqueiros.

Drones

Os drones foram idealizados inicialmente para fins militares e foram inspirados pelos aeromodelos recreativos e rádio-controlados. Com o acesso a informações e o avanço tecnológico, os drones passaram a fazer parte também da rotina de uso civil.

Fonte e foto SSP